Общество

Бразильский кофе не пропустили через границу РФ в Псковской области

Более 19 тонн зелёного кофе из Бразилии не разрешили ввезти в Россию на государственной границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 19,2 тонны зелёного кофе в зёрнах. Продукция происхождением из Бразилии следовала в адрес фирмы из Санкт-Петербурга.

В ходе проведения документарного контроля было установлено несоответствие сведений о стране происхождения груза на маркировочных этикетках данным, указанным в фитосанитарном сертификате. Выпуск кофе в зёрнах на территорию Российской Федерации запрещён.