Общество

Госдума одобрила поправку о расторжении брака в случае смены пола одним из супругов

Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании в четверг, 13 июля, одобрили поправку к законопроекту о запрете смены пола, которая предусматривает расторжение брака в случае смены пола одним из супругов.

Новой нормой дополняется статья 16 Семейного кодекса РФ, в которой описаны условия для прекращения брака. Поправка учитывает возможность аннулирования брака «вследствие внесения изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов», пишет FlashNord.

Сам законопроект о запрете смены пола депутаты единогласно приняли во втором чтении. Документ устанавливает полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключает государственную регистрацию смены пола без операций.

Авторами инициативы стали почти 400 депутатов всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Ко второму чтению была внесена также поправка, согласно которой после вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, по которым гражданин сделал операцию, но еще не поменял паспорт. Для сменивших пол введут запрет на усыновление детей и установление попечительства над ними.