Общество

Какой будет погода в Псковской области на выходных, рассказала синоптик

Теплая, местами жаркая погода ожидается на севере и северо-западе Псковской области в предстоящие выходные 15 и 16 июля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем дожди ночью на севере и северо-западе Псковской области с пятницы на субботу. Но к утру они должны прекратиться», — сказала Тала Нещадимова.

Погода в эти выходные, продолжила синоптик, должна быть по-настоящему летняя.