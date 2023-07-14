Пять ТОСов созданы в Великих Луках

Пять территориальных общественных самоуправлений созданы в Великих Луках. В 2022 году все они приняли участие в двух этапах регионального конкурса проектов ТОСов, инициированного губернатором Псковской области. Об этом в ходе отчета о своей деятельности за 2022 год сообщил глава Великих Лук Николай Козловский на сессии городской Думы 14 июля.
Фото: Великолукская городская Дума
В первом этапе конкурса из 25 представленных проектов великолукских ТОСов победителями стали 10, во втором этапе из 24 проектов лучшими были признаны шесть. К примеру, проектами-победителями стали такие как:
«Реализация таких значимых проектов, как те, которые победили в конкурсе, является существенным шагом в деле благоустройства города. Поэтому руководство Великих Лук нацелено на расширение практики ТОС, позволяющей привлекать дополнительные средства на создание комфортных условий для жизни в городе и вовлекать в общественную деятельность больше неравнодушных великолучан», - отметил Николай Козловский.