Общество

Пять ТОСов созданы в Великих Луках

Пять территориальных общественных самоуправлений созданы в Великих Луках. В 2022 году все они приняли участие в двух этапах регионального конкурса проектов ТОСов, инициированного губернатором Псковской области. Об этом в ходе отчета о своей деятельности за 2022 год сообщил глава Великих Лук Николай Козловский на сессии городской Думы 14 июля.

Фото: Великолукская городская Дума

В первом этапе конкурса из 25 представленных проектов великолукских ТОСов победителями стали 10, во втором этапе из 24 проектов лучшими были признаны шесть. К примеру, проектами-победителями стали такие как:

«Комфорт – это нам по силам» по строительству детского городка на Богдановском проезде, 4;

«Спорт для всех» по установке на улице Ставского, 24 современного спортивного комплекса для занятий спортом на открытом воздухе;

«Территория комфорта, притяжения и спорта» по благоустройству детской игровой зоны на улице Новой,10;

«Память, одетая в камень», который предполагает благоустройство братской могилы железнодорожников, погибших в 1944 году при бомбежках немецко-фашистской авиацией железнодорожного узла города Великие Луки.

«Реализация таких значимых проектов, как те, которые победили в конкурсе, является существенным шагом в деле благоустройства города. Поэтому руководство Великих Лук нацелено на расширение практики ТОС, позволяющей привлекать дополнительные средства на создание комфортных условий для жизни в городе и вовлекать в общественную деятельность больше неравнодушных великолучан», - отметил Николай Козловский.