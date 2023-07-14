Общество

Заготовка кормов продолжается на полях Псковского района

Заготовка кормов продолжается на полях Псковского района. Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие крупный рогатый скот, ведут «зеленую жатву», справляясь с капризами погоды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Установившаяся сухая погода в мае и первой половине июня отрицательно сказалась на росте однолетних и многолетних трав и как следствие – низкой урожайности с одного гектара скошенных площадей.

«Поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях района составляет более 11,5 тысяч голов. Травянистые корма являются важнейшей составляющей в их рационе. Грубых и сочных кормов для проведения зимовки скота необходимо запасти по 37,6 центнеров кормовых единиц на условную голову», - рассказали в администрации.

По состоянию на 13 июля в сельхозпредприятиях скошено 7265 гектаров укосных площадей, заготовлено 9,2 тысячи тонн силосной массы, более 18 тысяч тонн сенажа, 1,1 тысячи тонн сена. Лучшие результаты у кормозаготовителей СХПК «Ершовский» - 18,7 центнера кормовых единиц (директор Г. А. Моисеев), ЗАО «Агрофирма «Победа» - 13,9 центнера кормовых единиц (генеральный директор В. А. Гречин) и СПК «Передовик» -10,8 центнера кормовых единиц (председатель кооператива В. Е. Никитин).

Наряду с сельхозпредприятиями, корма к зимовке запасают и крестьянские (фермерские) хозяйства. Так, в одном КФХ заготовлено 50 тонн сена и 312 тонн сенажа в упаковке. Работы продолжаются.