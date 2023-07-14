Общество

Находящаяся под санкциями США псковская компания задолжала своим сотрудникам

Сотрудники АО «Специальное конструкторское бюро вычислительной техники» в Пскове получили компенсацию за задержку заработной платы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В инспекцию поступило сообщение о выплате задолженности по заработной плате от АО «Специальное конструкторское бюро вычислительной техники».

В результате мониторинга выявлена и частично погашена образовавшаяся в мае 2023 года задолженность по заработной плате перед 24 работниками с выплатой компенсации за задержку выплат в сумме 272 500 рублей.

АО «СКБ ВТ» специализируется на разработке, производстве и внедрении микропроцессорных устройств АСУТП, автоматизированных систем спецтехники и встраиваемых блоков цифрового управления различного электрооборудования, сообщается на сайте компании.

Ранее сообщалось, что АО «Специальное конструкторское бюро вычислительной техники» города Пскова включили в санкционный список США.