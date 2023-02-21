Компанию из Пскова включили в санкционный список США

АО «Специальное конструкторское бюро вычислительной техники» города Пскова включили в санкционный список США, следует из документа, подготовленного Министерством торговли США.
АО «СКБ ВТ» специализируется на разработке, производстве и внедрении микропроцессорных устройств АСУТП, автоматизированных систем спецтехники и встраиваемых блоков цифрового управления различного электрооборудования, сообщается на сайте компании.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников попал в санкционный список США.
Напомним, страны Евросоюза договорились о введении десятого пакета санкций против России.