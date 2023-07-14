Общество

Мурашко поручил трем клиникам оказать помощь подростку с сепсисом из Пскова

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил трем ведущим клиникам страны взять на контроль лечение подростка из Пскова с сепсисом. Для этого они организуют телемедицинские консультации, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ в пятницу.

«Министр поручил организовать телемедицинские консультации одного из пациентов детской областной клинической больницы Пскова. Пациент в реанимации», - сообщил собеседник агентства. Решение было принято в ходе посещения учреждения министром.

По данным пресс-службы, помощь в лечении должны оказать специалисты Санкт-Петербургского педиатрического университета, Российской детской клинической больницы, а также Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, пишет ТАСС.

В рамках рабочей поездки в Псковскую область Мурашко совместно с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами посетил Псковскую городскую поликлинику, региональный перинатальный центр, детскую областную больницу, а также областную клиническую больницу, где ознакомился с тем, как выстроена работа медицинских учреждений. Также в программе работы министра - совещание в правительстве региона, посвященное перспективам развития сферы здравоохранения региона.