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Общество

Чему Псков может поучиться у Москвы? Пять идей для нашего города

14.07.2023 17:09|ПсковКомментариев: 1

Псков — прекрасный город, который становится все лучше. Посмотрите по сторонам: новые парки и смотровые площадки. Жители гуляют по обновленным набережным и скверам, а дети резвятся в недавно открытом скейт-парке. Городские просторы бороздят новенькие автобусы, проезжая по отреставрированным мостам. А что же туристы? Туристы идут вдоль крепостной стены и открывают рты, глядя вверх на величественные башни.

 

Но, как известно, совершенству предела нет. И всегда есть то, что можно улучшить. И сделать так, чтобы туристам было интереснее ходить по набережным, а автобусам проще пробиваться сквозь пробки на радость всем пассажирам. Давайте посмотрим, что можно сделать на примере Москвы. Столица выбрана неслучайно. Ведь именно оттуда чаще всего спускаются новые идеи и нормативы, распространяющиеся по регионам.

Идея №1. Путешествие в прошлое.

Псков — древний город. Здесь огромное количество памятников архитектуры. Многие из них не сохранились. Ну, разве что, на фотографиях. И тут на помощь может прийти стереоскоп. Идея проста: устанавливаем стереоскоп в одной из точек в историческом центре и наблюдаем древний Псков. Жители города и туристы видят современный город, а с его помощью увидят то, каким это место было больше сотни лет назад. Согласитесь, экскурс в прошлое добавит колорит. Еще один плюс в том, что оборудование не дорогостоящее и занимает совсем мало места. А интереса добавит.

Вот один из примеров. Гуляя по Лубянке можно увидеть, как выглядел утраченный храм святых Захария и Елизаветы Московского Златоустовского монастыря.

Идея №2. Забота о деревьях.

В целом, деревьям в Пскове не позавидуешь. То их спилят за старостью лет, то они попадают сами после сильного ветра и проливного дождя. При этом особой замены старым деревьям нет. Старики доживают свой век, а на молодняк денег не хватает. Тем немногим, которые в расцвете сил, стоит опасаться всевозможных ремонтных работ. То их покромсают строительной техникой или зальют бетоном, то чем-то заденут и оставят на коре шрамы. Выживет так выживет, а не выживет — ну, извините. Закон каменных джунглей. Тем временем о деревьях можно и нужно заботиться.

Например, на Новом Арбате в Москве молодые деревья защищены на время приживания. А в случае каких-то работ их точно также оборачивают, чтобы они не пострадали. Согласитесь, есть, чему поучиться.

Идея №3. Приоритет — общественному транспорту.

Для того, чтобы общественным транспортом пользовались люди, и он имел уважение среди псковичей, нужно создавать для него условия. Согласитесь, странно ничего не делать и ожидать, что люди будут с восторгом им пользоваться. Удобные умные остановки, грамотно составленное расписание, комфортабельные автобусы и, самое главное, выделенные полосы для них.

Не везде в Пскове можно реализовать подобное. Но на некоторых участках для части маршрутов сделать это вполне возможно. Выделенные полосы практически повсеместно встречаются в Европе и начали появляться во многих российских городах. Когда-нибудь и в Псков они придут тоже.

Идея №4. Парковочная упорядоченность.

На наиболее загруженных участках поможет улучшить ситуацию платная парковка для машин. Во-первых, автомобили станут парковаться по правилам и не будут занимать полосу, предназначенную для движения. Во-вторых, появится упорядоченность. В-третьих, бюджет города получит деньги на что-то нужное и полезное для нашего любимого Пскова.

Идея №5. Правильная велоинфраструктура.

То, что в Пскове стали появляться велодорожки — это хорошо. Плохо, что часть из них появилась на тротуарах, тем самым отнимая место у пешеходов и невольно провоцируя конфликты. Все с нетерпением ждут специально разработанный для Пскова проект с целой сетью велодорожек. И хочется верить, что он окажется удачным, с отдельными полосами и велопереездами, где не нужно спешиваться и это будет абсолютно законно и удобно для самих велосипедистов.

Подобные велополосы уже начали появляться в Пскове. Например, на улице Кузбасской Дивизии. Будем надеяться, что тенденция будет сохранена и продолжена на других участках улично-дорожной сети города.

Александр Елисеев

Теги: #псков #москва #урбанистика
Источник: Псковская Лента Новостей
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