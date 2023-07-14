Общество

Съемки передачи для телеканала «Ю» прошли на городском пляже в Пскове

Съемки передачи для телеканала «Ю» прошли на территории ресторана-террасы «Строгановъ» на городском пляже в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации заведения.

Фото здесь и далее: «Строгановъ»

«Вчера наш ресторан был съемочной площадкой для одной из передач телеканала "Ю". Нам очень приятно, что съемочная группа выбрала "Строгановъ" для записи передачи», - отметили в заведении.

Передача выйдет на телеканале «Ю» через два месяца.

Как сообщается в открытых источниках, российский телеканал «Ю» входит в медиахолдинг «ЮТВ». Запущен 16 сентября 2012 года на частоте телеканала «Муз-ТВ» под его прежним юридическим лицом. В апреле 2013 года «ЮТВ Холдинг» объявил о репозиционировании телеканала «Ю» как «телеканала для девушек».