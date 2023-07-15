Общество

Четверых пушкиногорцев наградили за заслуги перед районом

Чествование за достигнутые успехи в трудовой деятельности и активное участие в общественной жизни жителей Пушкиногорского района состоялось в связи с празднованием 79-й годовщины со дня освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков и предстоящей 96-й годовщиной образования района 15 июля. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Четверым пушкиногорцам вручили нагрудный знак «За заслуги перед районом»:

Людмиле Григорьевой, учителю физики СОШ имени А. С. Пушкина;

Евгении Барановой, много лет проработавшей руководителем ЗАГС;

Марине Карповой, врачу-стоматологу Пушкиногорской межрайонной больницы;

Владимиру Т️имофееву, мастеру службы водопроводно-канализационного хозяйства Комбината коммунальных услуг.

Имена 10 пушкиногорцев по ходатайству руководителей организаций и предприятий за успехи в трудовой деятельности по итогам 2022 года занесли на районную Доску Почёта. Четверых отметили почетными грамотами администрации района.

Вечер продолжился концертной программой, дискотекой. Для детей была организована большая игровая зона. Работали торговые ряды.