Общество

Самую большую чашку кофе сварили в России

Самую большую чашку кофе в России, использовав почти 100 килограммов арабики, сварили в Твери.

Чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина в рамках празднования Дня города и 888-летия областной столицы, инициатором выступил бренд Poetti, принадлежащий компании «Милфудс», которая купила бизнес финской Paulig в РФ, сообщает РИА Новости.

Для заваривания такой кружки было использовано почти 100 килограммов натурального кофе из зерен 100% арабики средней степени обжарки, а сам рекорд зафиксирован представителями «Книги рекордов России».

«Мы стремимся к тому, чтобы жители Тверской области могли гордится кофеобжарочным заводом и продуктом, который производится на территории региона. Отныне Тверь нанесена на кофейную карту не только России, но и мира благодаря установленному рекорду, а также по праву может претендовать на звание кофейной столицы», - прокомментировал итоги события директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов.