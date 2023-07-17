Общество

Молодежь Псковской области приглашают к участию в конкурсе «Микрогранты»

Росмолодежь запустила новый грантовый конкурс для молодых россиян от 14 до 35 лет — «Микрогранты», который проходит с 3 июля по 3 августа. Участники смогут не только выиграть грант от 5 до 100 тысяч рублей, но и предоставить упрощённую отчётную документацию по реализации своего проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Регистрация на участие в «Микрогрантах» проходит во ФГАИС «Молодежь России» с опорой на методические рекомендации. На конкурс можно представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 18 номинаций:

создавай_возможности — проекты, направленные на организацию занятости молодёжи, в том числе самозанятости;

развивай_среду — проекты, направленные на развитие малых территорий;

объединяй — проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;

защищай — проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде;

стирай_границы — проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

сохраняй_природу — проекты, направленные на экологическое просвещение;

двигай_сообщества — проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

вдохновляй — проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

делись_опытом — проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодёжной среде;

береги — проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;

открывай_страну — проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодежного туризма;

будь_здоров — проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

помни — проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

расскажи_о_главном — проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

родные_любимые — проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

МЫВМЕСТЕ — проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

Ты_не_один — проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;

вклад_в_будущее — молодёжные инициативы, направленные на вовлечение молодёжи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых учёных.

Рекомендованный срок реализации проектов с октября 2023 по сентябрь 2024 года. Подробная информация о проведении конкурса «Микрогранты» на сайте Росмолодежи.