Молодежь Псковской области приглашают к участию в конкурсе «Микрогранты»

Росмолодежь запустила новый грантовый конкурс для молодых россиян от 14 до 35 лет — «Микрогранты», который проходит с 3 июля по 3 августа. Участники смогут не только выиграть грант от 5 до 100 тысяч рублей, но и предоставить упрощённую отчётную документацию по реализации своего проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Регистрация на участие в «Микрогрантах» проходит во ФГАИС «Молодежь России» с опорой на методические рекомендации. На конкурс можно представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 18 номинаций:
- создавай_возможности — проекты, направленные на организацию занятости молодёжи, в том числе самозанятости;
- развивай_среду — проекты, направленные на развитие малых территорий;
- объединяй — проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;
- защищай — проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде;
- стирай_границы — проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;
- сохраняй_природу — проекты, направленные на экологическое просвещение;
- двигай_сообщества — проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;
- вдохновляй — проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;
- делись_опытом — проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодёжной среде;
- береги — проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;
- открывай_страну — проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодежного туризма;
- будь_здоров — проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;
- помни — проекты, направленные на сохранение исторической памяти;
- расскажи_о_главном — проекты, направленные на развитие молодежных медиа;
- родные_любимые — проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;
- МЫВМЕСТЕ — проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;
- Ты_не_один — проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;
- вклад_в_будущее — молодёжные инициативы, направленные на вовлечение молодёжи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых учёных.
Рекомендованный срок реализации проектов с октября 2023 по сентябрь 2024 года. Подробная информация о проведении конкурса «Микрогранты» на сайте Росмолодежи.