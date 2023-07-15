Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о 10-летии Народного фронта

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В июне исполнилось 10 лет с момента первого учредительного съезда Народного фронта. До этого он два года существовал как широкая общественная коалиция, а с 2013 года работает как президентское движение. За 10 лет ему удалось решить полмиллиона поставленных жителями России проблем. Они касались ремонта дорог, расселения аварийных домов, ремонта спортивных и детских площадок, строительства и ремонта социальных учреждений.

Об итогах работы движения в Псковской области сегодня в студии расскажет руководитель регионального исполкома Народного фронта, заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко. Ведущий — Константин Калиниченко.

Трансляция завершена.