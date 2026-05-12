В Псковской областной больнице торжественно отметили День медсестры

Сегодня в Псковской областной клинической больнице прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинской сестры, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

С теплыми словами к собравшимся обратились заместитель главного врача ПОКБ Алина Кузуб и главная медицинская сестра ПОКБ Юлия Тареева. Они поблагодарили медсестер и медбратьев за преданность делу, за терпение и за ту особую атмосферу заботы, которую они создают в больничных стенах.

«Мы от всей души поздравляли наших незаменимых коллег — тех, кто каждый день стоит на страже здоровья пациентов, проявляя профессионализм, чуткость и невероятную силу духа», — комментируют работники больницы.

В честь праздника подготовили поздравительные видеоролики — было много искренних улыбок.



«Дорогие коллеги! Пусть у вас всегда хватает сил, здоровья и вдохновения. Спасибо!» — отмечают представители ПОКБ.