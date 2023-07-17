Общество

Псковичей приглашают присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского флага»

Музей Победы приглашает жителей Псковской области присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского флага». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Всероссийская акция приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа. В этот день на сайте культурного учреждения появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров, выполненных интернет-пользователями со всей страны.

«Приглашаем жителей нашей страны подготовить необычное поздравление, проявив творческий подход и создав флаг своими руками в любой форме. Например, участники могут нарисовать или изготовить коллаж, вышить, составить композицию из одежды, цветов, воздушных шаров, красок, цветной бумаги, пряжи и многое другое», – рассказали в Музее Победы.

Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики смогут все желающие. Для этого необходимо до 14 августа загрузить фотографию российского флага на сайт.

Самые оригинальные работы в день праздника будут размещены в виртуальной выставке, которая откроется 22 августа, в День российского флага, на сайте Музея Победы. Многочисленные фотографии превратятся в масштабную красочную мозаику российского триколора.

Кроме того, пользователи сайта музея на Поклонной горе смогут до 31 августа отдать голос за понравившиеся работы. Авторов лучших работ отметят «Призом зрительских симпатий» и вручат специальный приз от Музея Победы – онлайн-экскурсию «Подвиг Народа».