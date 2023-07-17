Общество

Память прославленного лётчика Тимура Апакидзе почтили в Островском районе

Память прославленного лётчика Тимура Апакидзе почтили в Островском районе 17 июля. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

«Мы помним! Сегодня почтили память прославленного палубного лётчика, Героя России Тимура Апакидзе, который трагически погиб ровно 22 года назад - 17 июля 2001 года во время авиационного праздника, выполняя показательный полёт на самолёте СУ-33», - отметил он.

Настоятель Свято-Троицкого собора отец Роман отслужил поминальную литию у памятного знака, установленного на месте гибели летчика, вблизи деревни Черепягино. Здесь собрались сегодня местные жители, представители общественности, молодёжных патриотических организаций, военнослужащие воинских частей Островского гарнизона, сослуживцы лётчика.

К ним обратился председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Вячеслав Коев. Они отметили основополагающую роль морской авиации в укреплении обороноспособности России и огромный вклад, который внёс в её становление и развитие Тимур Апакидзе.

«Напомню, в свое время Тимур Апакидзе стал первым советским строевым лётчиком, совершившим посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Николай Кузнецов". Он – один из пяти лётчиков авиации ВМФ, выполняющих "кобру Пугачёва". За время службы он освоил тринадцать типов самолётов и налетал 3,5 тыс. часов», - добавил Дмитрий Быстров.