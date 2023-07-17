Общество

Свыше 20 наград собрал снятый в Псковской области фильм «Плакать нельзя»

23 награды на 18 российских и международных кинофестивалях собрал снятый в Псковской области фильм «Плакать нельзя». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Одну из первых рабочих встреч в представительстве Псковской области провёл с большим другом нашего региона, известным продюсером Вадимом Быркиным. Прошлый наш совместный проект – съёмки фильма "Плакать нельзя" на территории области – был реализован очень успешно. Картина взяла 23 основных приза на 18 российских и международных кинофестивалях», - написал глава региона.

По словам губернатора, такой опыт позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие нашего регионального кинокластера, а интересные идеи уже есть.

«Перспективные проекты – съёмки в 2024 году российско-китайского блокбастера «Красный шёлк» и российско-белорусского детско-юношеского художественного фильма "Городская сказка". Обсудили детали реализации этих проектов в Псковской области. Рассчитываю, что всё получится: для этого у нас объективно есть всё необходимое. Спасибо Вадиму Валентиновичу за внимание к региону и готовность к совместной реализации новых амбициозных идей!» - заключил Михаил Ведерников.