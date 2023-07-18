Общество

Количество вакансий в Псковской области выросло на 55%

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга в России проанализировала спрос на персонал в Псковской области за последние 30 дней. Так, в регионе было открыто на 55% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения – в целом по России год к году рост спроса на новых работников составил 57%.

По данным hh.ru, наиболее заметно по сравнению с началом лета прошлого года количество вакансий в регионе выросло в профессиональных сферах «Управление персоналом» (+162% новых рабочих мест), «Маркетинг и реклама» (+104%), «Спортивные клубы, фитнес» (+91%), «Продажи» (+85%).

Падение спроса коснулось лишь 5 профессиональных сфер: в Псковской области стало меньше вакансий для преподавателей и учителей (-41%), для представителей сферы безопасности (-26%), ИТ (-17%), юристов (-9%), работников автомобильного бизнеса (-3%).

«Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Самой востребованной у работодателей Псковской области остается сфера продаж и обслуживания клиентов – 28% вакансий, также в топе рабочий персонал – 22% вакансий, открытых в регионе в июне, направлены на поиск именно этих специалистов. Еще 16% вакансий – это «Производство, сервисное обслуживание», 14% – «Строительство, недвижимость», 13% – «Розничная торговля», 11% – «Медицина и фармацевтика».