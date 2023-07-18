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Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения в 15 оздоровительных учреждениях Псковской области

18.07.2023 14:09|ПсковКомментариев: 0

Роспотребнадзор выявил нарушения в 15 оздоровительных учреждениях Псковской области после проверок. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач по Псковской области Елена Припутенко в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Уже можно подвести итоги первой смены. Проведены плановые проверки с привлечением лабораторий в 11 загородных лагерях, а также 84 профилактических визита в лагеря с дневным пребыванием. Выявлено нарушений в 15 оздоровительных учреждениях, из них по организации питания в восьми загородных лагерях и семь нарушений в лагерях с дневным пребыванием», - сказала она.

Елена Припутенко также прокомментировала ход расследования в лагере «Зеркальный».

«При получении информации, она поступила от родителей, мы незамедлительно приступили к проведению эпидемиологического расследования. В ходе расследования нами выявлен ряд нарушений, которые повлекли за собой эту ситуацию, где случилось групповое заболевание кишечной инфекцией. Мы провели все возможные лабораторные исследования, взяли воду, пищу, отобрали также биологический материал у персонала, а также у детей, которые имели признаки, не включающие острую кишечную инфекцию», - продолжила она.

В результате лабораторных исследований был установлен возбудитель. Первоначально у детей выявили два норавируса.

«По более поздним результатам был выделен золотистый стафилококк как в пробах клинического материала заболевших детей, так и из проб внешней среды. Установлен пищевой путь передачи инфекции. Предполагаемый источник - работник пищеблока», - заключила она.

Теги: #лето #детский лагерь
Источник: Псковская Лента Новостей
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