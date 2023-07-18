Общество

Способы отказаться от сладкого без вреда для здоровья перечислили эксперты

Избыток сладкого в рационе очень вреден, поэтому его нужно потреблять дозированно. Также можно полностью отказаться от сахара. Эксперты составили 10 способов, как можно «свести на нет» потребление сладкого.

Так, сладости можно есть до обеда, потому что в это время организм быстрее перерабатывает сахар, пишет RuNews24.

Также нужно отказаться от сладких напитков, в которых ничего, кроме пустых углеводов, не содержится. Можно также убрать ритуалы, которые связаны с потреблением сладкого, например, долгие семейные чаепития.

Кроме того, нужно тренировать и силу воли, отказываться от предложений булочек или пирожных в кафе. Рекомендуется найти хобби, которое не даст отвлекаться на перекусы, например, вязание или вышивание.

На завтрак нужно есть кашу, которая перебьёт тягу к сладкому и даст энергию на долгое время. Нужно постараться избегать стрессов, потому что в моменты, когда человеку грустно, он хочет съесть что-то сладкое, что даст выброс дофамина.

Специалисты советуют приучить себя к правильному и сбалансированному питанию, которое поможет отказаться от вредных вкусовых привычек.

Не следует потреблять много фруктов. Несмотря на их полезные свойства, они тоже имеют много быстрых углеводов. Можно также обозначить себе материальный стимул, чтобы отказаться от сладкого – накопить денег, не тратя их на покупку шоколада или булочек.