Общество

Асфальтовое покрытие обновили на двух железнодорожных переездах в Псковской области

Плановые ремонтные работы по восстановлению асфальтового покрытия в зонах пересечения автомобильных и железных дорог продолжаются на территории Октябрьской магистрали. Новый асфальт уже уложен на 44 переездах. В Псковской области состояние асфальта улучшено на двух переездах, один из них 518-й километр станции Порхов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ОАО «РЖД».

На территории Новгородской области поврежденные участки асфальта восстановлены на 9 переездах, в том числе на переезде 16 км участка Угловка – Боровичи, 209 км перегона Сольцы – Куклино, 320 км Пестово – Сандово и 1 км станции Боровичи, на переезде Сырковский в Великом Новгороде, и 319 км у станции Пестово.

В границах Санкт-Петербурга ремонт дороги произведен на 14 переездах, среди них: 22 км у станции Александровская, вблизи станции Автово переезд Киселевский (дорога на Турухтанные Острова), 5 км станции Павловск, 1 км перегона Шоссейная – Среднерогатская, а также переезд у станции Дача Долгорукова.

В Ленинградской области асфальт обновлен на переезде 216 км участка Олонец – Лодейное Поле и еще на 9 переездах.

В Тверской области новый асфальт уложен на переездах станции Вышний Волочек (Московский и Ржевский), 33 км станции Торжок, 450 км перегона Лихославль – Дорошиха и 357 км станции Сандово.

В Мурманской области обновлено асфальтовое покрытие на переезде 3 км перегона Мурманск – Ваенга, 1 км на станции Комсомольск-Мурманский (от приемоотправочного парка до промышленного парка) и на 6 км станции (ул. Адмирала Лобова), а также на 2 км у станции Ваенга (мыс Шавор).