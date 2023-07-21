Общество

Строительство ФАПов продолжается в районах Псковской области

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов продолжается в районах Псковской области.

Фото: Оксана Филиппова

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что после включения в работу субподрядчика более активно пошёл процесс в деревне Блажи. «В настоящее время уложена плитка внутри помещения, выполнены работы по электрике, на уличной территории уложена брусчатка. После завершения строительных работ администрация Пушкиногорской межрайонной больницы начнёт процедуру лицензирования. Оборудование уже приобретено», - отметила она.

Фото: Оксана Филиппова

«А вот работникам на ФАПе в селе Велье пришлось переделывать ограждение после предыдущего подрядчика...» - добавила она.

Фото: Дмитрий Петров

На территории Усвятого района ведутся работы по строительству четырёх фельдшерско-акушерских пунктов.

«В рамках программы 2023 года будут возведены модули в деревнях Северики, Удвяты, Церковище. И, наконец-то, вышло на завершающую стадию строительство нашего долгостроя, ФАПа в деревни Шершни. Объект должен быть завершён к концу следующей недели», - поделился на своей странице во «ВКонтакте» глава Усвятского района Дмитрий Петров.

Фото: Олег Лебедев

Работы ведутся и в Куньинском районе. Глава муниципалитета Олег Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что продолжено строительство ФАПов в деревнях Ямище и Долговицы.

«К работам приступили строительные организации из Великих Лук. Одновременно в деревне Слепнево строится новый модульный ФАП. Его конструкция отличается от предыдущих и требует гораздо меньше времени на установку», - пояснил руководитель муниципалитета.

Фото: Елена Ефимова

«Всего пять дней прошло с момента начала работ по установке модульного ФАПа в деревне Жадрицы. Результат налицо! Ждём продолжения работ», - сообщило Собрание депутатов Новоржевского района.