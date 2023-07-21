Общество

Мероприятие для детей состоялось в Туристском информационном центре Псковской области

40 ребят каникулярной смены летнего дневного лагеря «Двор чудес» посетили досуговое мероприятие в Туристском информационном центре Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ТИЦ.

В начале встречи директор ГАУ ПО «Туристский информационный центр» Лариса Семашко рассказала юным гостям для чего создан центр, как его сотрудники помогают туристам выбрать для путешествия интересные места и достопримечательности Псковской области, составить маршрут, подсказать, где остановится на отдых и на обед.

Затем дети с интересом посмотрели видеоролик о Псковской области, который своим рассказом дополнила менеджер центра Ангелина.

В дальнейшем ребята разделились на группы и отправились отгадывать кроссворды и раскрашивать карандашами сказочных черно-белых богатырей.

«В Туристском информационном центре Псковской области мы уже не в первый раз. И рады, что рождается добрая традиция. Детки у нас очень любознательные, и поэтому всегда открыты всему новому. Отдых в нашем лагере мы стараемся делать познавательным, а досуг полезным. Огромное спасибо Ларисе Николаевне Семашко за организацию сегодняшнего мероприятия», - сказала директор дневного летнего лагеря «Двор чудес» Ирина Лисенкова.

Детский туризм – одно из наиболее популярных туристских направлений не только в Псковской области. Но здесь важно учесть - что увлекательно для взрослых, не всегда интересно детям, заметили в ТИЦ.

«Такими мероприятиями мы стараемся общаться с детьми на одном языке, и показать им, насколько богата Псковская область традициями, удивительными местами и местами для семейного отдыха», - сказала директор ГАУ ПО «Туристский информационный центр» Лариса Семашко.

Из центра дети ушли с небольшими подарками. На память каждый получил путеводитель и буклет по Псковской области.