Общество

Более ста человек покусали клещи в Псковской области за неделю

128 человек, в том числе 41 ребенок, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю, с 13 по 19 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 19 июля в сравнении со среднемноголетними недельными данными с начала сезона по поводу присасывания клещей количество обращений (1768 человек) снизилось на 30,2 %, количество детей (495 человек) снизилось на 21,5 %.

За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 1890 человек, в том числе 507 – дети. По местам присасывания клещей преобладают дачные участки - 52%.

За эпидсезон зарегистрировано:

два случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых,

девять случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе семь у взрослых и два у детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций всего исследовано 1255 клещей, из них снятых с пострадавших – 1206, из природных биотопов – 49 клещей. Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,7 %,

иксодовым клещевым боррелиозом – 23,5 %,

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,9 %,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,2 %.

За январь-июнь 2023 года в Псковской области вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2882 человек, в том числе детей – 163, ревакцинировано 1900 человек, в том числе детей – 125.