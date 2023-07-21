Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей со 1120-летием первого летописного упоминания города

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства региона поздравил псковичей со 1120-летием первого летописного упоминания города и 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Этот день объединяет всех, кто родился, вырос, живет и работает в Пскове, каждого, кто любит наш древний и красивый русский город. Таких людей не мало, ведь Псков полюбить очень просто. Мы все гордимся нашей историей, которая неразрывно связана со становлением и развитием российской государственности. Мы ценим культурное наследие, которое Псков открывает всему миру», – обратился губернатор Псковской области к жителям города.

Сегодня, 23 июля, в Пскове продолжаются мероприятия в честь праздничных дат.