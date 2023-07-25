Общество

Четыре вылета совершила санитарная авиация в Псковской области за неделю

3 577 вызовов отработали сотрудники Псковской станции скорой медпомощи за неделю. Об этом сообщается в группе медицинской организации в социальной сети «ВКонтакте».

Так, с 17 по 23 июля медработники выезжали 405 раз для оказания помощи в общественных местах и 34 раза для оказания медицинской помощи на места дорожно-транспортных происшествий, на пожары – 23 раза.

Медики скорой помощи за неделю 438 раз приезжали на вызовы к детям и 8 раз по вопросам COVID-19. Жители Псковской области 161 раз вызывали скорую помощь по ОРВИ. Кроме того, 4 раза совершала вылет санитарная авиация.