Общество

«Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о переменах в 6-м округе и фонтане вместо памятника. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 июля. Гость студии - депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №6 Евгений Васильев.

Гордума ушла на каникулы, завершился первый год работы муниципального парламента нового созыва. Каковы его итоги? Что, по мнению Евгения Васильева, является самым сложным в работе депутата? Нужно ли дорабатывать механизм избрания Почетных граждан Пскова или оставить все как есть? Какие позитивные перемены происходят на 6-м округе и нужен ли фонтан вместо памятника Ленину в центре города? Об этом и многом другом с депутатом поговорила ведущая Любовь Кузнецова.