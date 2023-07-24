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Общество

Евгений Васильев о трудностях депутатской работы и почетных гражданах

24.07.2023 18:25|ПсковКомментариев: 0

Псковская городская Дума ушла на парламентские каникулы. Как первый год прошел у депутата-новичка Евгения Васильева? Что для него оказалось самым сложным в работе депутата? Какие изменения происходят в округе №6? Что Евгений Васильев думает о предложении перенести с центральной площади Пскова памятник Ленину? На эти и другие вопросы он ответил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Самое сложное для депутата 

- Евгений Сергеевич, так быстро прошел ваш первый год в статусе депутата. Насколько быть депутатом оказалось сложнее, чем вы это представляли? Не пожалели ли?

- До этого мне, конечно, приходилось заниматься общественной работой — я председатель первичной профсоюзной организации, но такая и не в таком количестве. Раньше приходилось заниматься только своими личными проблемами, теперь приходится заниматься общественными. Это, конечно, большая нагрузка.

Перечень проблем настолько разнообразный, что взаимодействие происходит абсолютно со всеми структурами нашего региона: УМВД, ГИБДД, военнослужащие, управление образования, управление по культуре и так далее.

- Про стройку и благоустройство я вообще молчу.

- Да. Это еще с момента предвыборной кампании стало понятно. Начинаешь ориентироваться в том разнообразии, с которым приходится сталкиваться. Депутат — это мостик от власти к населению. В данном случае самое сложное — это обратная связь, то есть сделать так, чтобы граждане были удовлетворены.

Например, они обращаются с какой-то жалобой. Ты им объясняешь, что эту проблему решать надо определенным образом. И не всегда мы находим взаимопонимание. Я говорю о случаях, когда проблему решать должны сами жители, а не депутат. Не потому что я не хочу этого делать, так нужно.

- Механизм исполнения другой.

- Именно. Конечно, это не часто. Слава Богу, у нас многие с пониманием относятся. Все, что им нужно было знать, это механизм. И согласно этому механизму они работают. Так создалось территориальное общественное самоуправление на Киселева, 15.

- Самое сложное — сначала накопить обращения граждан, а потом пойти и с каждым пообщаться? Что все-таки самое сложное? Вот вы сказали, обратная связь.

- Нет, самое сложное, что мы не понимаем (я имею в виду депутатский корпус) некоторых особенностей. Например, есть территория — кому она принадлежит? Что там происходило? Были ли какие-то ранее обращения, к другим депутатам? Далее мы обращаемся к органам исполнительной власти и получаем от них ответ, что вопрос на этой территории не решается не потому, что кто-то ленится, а потому что есть другие причины. И возникает чувство, скажем так, собственной неполноценности. То есть ты становишься как будто бы некомпетентен в этих вопросах, хотя это не так. Возникает чувство досады, поскольку проблема не решается или откладывается в долгий ящик. В долгий ящик, опять же, из-за финансирования или из-за задержки действий от самих граждан.

- То есть по Шолохову: ожидать и догонять — самое тяжелое?

- Можно сказать и так.

Как выбрать почетного гражданина?

- Дума сейчас ушла на парламентские каникулы, но прежде приняла несколько, как мне кажется, знаковых решений. Почему? Потому что звание «Почетный гражданин города Пскова» — это, на мой взгляд, очень важная общественная награда. Директор средней общеобразовательной школы №12 Виктор Аксенов — новый почетный гражданин. Не вызывает сомнения, что так и должно быть. По отношению к личности этого человека, педагога — он очень, действительно, известен, и заслуги его учеников. Но была еще одна кандидатура — руководитель регионального отделения Российского союза ветеранов Шамиль Ахметов. Шамиля Нигматулловича знаю лично, поэтому, поставь передо мной вопрос: «За кого ты голосуешь?», мне было бы невероятно сложно. Было ли сложно вам?

- Нет, сложностей в этом не было, потому что, естественно, мы заранее прочитали характеристику на каждого человека, внимательно изучили. Плюс еще в Интернете написано очень много всего, мы можем еще больше поднять информации о них. Тем не менее, из всех присутствующих положительно проголосовало большинство. Единственное, что нас было 20 человек, а не 25. Поэтому, к сожалению, первую кандидатуру выбрали, вторую внесли в книгу. То есть он не получил звания «Почетный гражданин города Пскова», но, тем не менее…

- Человек отмечен, и все его заслуги.

- Да. Предложение о внесении в книгу озвучил Александр Гончаренко, и мы с этим все абсолютно согласились. Я считаю так: если у человека выпадает шанс, то нужно его давать. И тот, кто внутренне считает себя недостойным, он просто не подаст документы, понимаете? Другой вопрос, что человек не сразу получает звание почетного гражданина. Он идет длительный путь. Есть много наград, начиная от благодарностей Думы, грамот.

- Там определенный список, критерии.

- То есть, если он шел по этим критериям благополучно, у него не было замечаний, тем более криминальных каких-то проблем, почему он не заслуживает быть в таком звании? Конечно, заслуживает. К тому же, личности известные. Поэтому я считаю, что на тот момент все присутствующие депутаты сделали свой выбор в пользу обоих кандидатур.

- Относительно самого звания «Почетный гражданин города Пскова» идут споры. Практически каждый год, когда кого-то выбирают или не выбирают, начинаются ожесточенные споры, кто достоин, кто недостоин. Так вот, звание «Почетный гражданин города Пскова» - не архаизм ли в целом? Молодежь мало интересуется. Из СМИ прочитали, в лучшем случае обратились к биографии того или иного человека и тут же тихонечко забыли. Александр Гончаренко предложил доработать механизм избрания почетных граждан, чтобы в нем участвовали все горожане. Вы согласны с этим предложением?

- Может быть, это в чем-то и верно, но это, в свою очередь, добавляет массу проблем. То есть это будет довольно затратно — каждого гражданина привлечь к участию. И зачем тогда вообще депутаты, которые должны представлять интересы граждан?

- Александр Георгиевич предлагал каждого подключить к процедуре избрания с помощью новых технологий, то есть интернет-голосования. Тем не менее, Евгений Сергеевич, сколько раз мы с вами говорили, что в депутатской деятельности для вас, да и практически для всех ваших коллег, самое проблемное — это нежелание граждан ни в чем участвовать.

- Наверное, это самое важное. Видите, мы настолько погрязли во многих моментах. Я это вижу сейчас и благодаря своим командировкам (в зону СВО — ред.). Отсутствие бюрократической модели приводило к тому, что мы больше занимались медицинской помощью, мы практически ничего не писали, поэтому и смогли помочь как можно большему количеству людей. Точно так же здесь. Начинается от одной бумажки к другой бумажке, и в итоге мы с вами замыкаемся в порочный круг. Сейчас молодежь или даже люди зрелого возраста, у которых на работе используется такая бюрократическая модель, не успевают ни пообедать, ни свои дела уладить. И еще плюс голосование. Надо будет отслеживать эти новости, изучать кандидатуры.

- Это целая цепочка, конечно.

- Да, и для них это превратится в большую сложность. И поэтому чаще всего я сейчас слышу фразы: «А телевизор я не смотрю, а радио я не слушаю». Я спрашиваю: «А как нам до вас достучаться?» Например, я рассказываю важную информацию на ПЛН, а вы это не смотрите. Я не обвиняю ни в чем человека. Но есть элементарные вещи, которые его волнуют на сегодняшний день, с которыми он мучается уже много времени, но он об этом не знает и не ищет, что самое парадоксальное.

Вы правильно задали по поводу молодежи, что она этим не интересуется. Видите, к сожалению, наша память — из советских времен, когда награда играла большое значение.

- Внимание общественное.

- Сейчас все, что интересует, это зарплата. То есть мысли материализовались. А о том, что оставить после себя память для внуков или еще для кого-то, показав им, что дедушка молодец? Ведь каждый захочет на пенсии пересматривать свои детские награды. Даст Бог, доживем до пенсии. Мы будем вспоминать, какими были молодыми.

ТОСы для «хотелок»

- Некоторые моменты приходят только с возрастом. А в юности кажется, что это совершенно не мое, и никогда я к этому не приду, не буду листать никакие награды. Еще вопрос по сессии. Были согласованы границы территориального общественного самоуправления «Киселева, 15», это территория вашего округа. Граждане все же начинают осваивать эту форму ТОСов?

- Да, можно сказать, достучались. В данном случае это был прорыв. В принципе, многих все устраивало, но, к сожалению, этот двор у нас один из самых печальных. Тем не менее, мы знаем, что там будут дорогу выравнивать. Обещали нам, по крайней мере, к концу июля-началу августа. Поэтому гражданам не очень долго осталось ждать. Тем не менее, ТОСы — это, можно сказать, наши «хотелки». Есть вещи, которые должна делать администрация. Но есть вещи, которые люди хотят сами. Клумбу высадить, фонтан себе поставить, еще что-то. ТОС может быть на любом уровне — подъезд, дом, квартал. Сейчас механизм обкатан. «Киселева, 15» создались довольно быстро, без каких-либо бюрократических препятствий.

Плюс еще у нас два ТОСа на подходе, уже формируются документы. Надеемся, что люди поймут, зачем это нужно. Плюс еще детские площадки. Детские площадки либо все под одну гребенку…

- Либо каждый сам, да.

- Да, кто-то хочет спортивную, с воркаутом. А то получится так: эти поставили, этих не устраивает, начинается головная боль у кого? У администрации. Хотя, в принципе, хотели, как лучше.

- Ну и плюс вопросы собственности. Чья это собственность? Не для того, чтобы кого-то вознаградить этой собственностью, а для того, чтобы было обслуживание, безопасность и так далее. Вы сказали, что разные границы бывают — подъезд, несколько подъездов, дом, двор и так далее. По «Киселёва, 15» двором ограничились?

- Да.

Позитивные изменения в округе №6

- То есть это вполне себе средний, нормальный, рабочий, скажем так, масштаб. Какие позитивные перемены происходят в вашем округе этим летом? То, что сейчас бросается в глаза, я уже потихоньку ворчать начинаю, потому что кое-где приходится перемещаться по фрезерованному асфальту — улица Народная, улица Розы Люксембург. Выполнено фрезерование, идет ремонт картами. Это то, что мы видим сейчас. Расскажите более подробно.

- Я, как и вы.

- Тоже ворчите потихонечку?

- Конечно. У нас много было в этом плане проблем, особенно на пересечении Петровской и Коммунальной, когда там дорогу разворотили.

- А они до сих пор там не восстановили асфальт?

- Обещали, ждем. Уже мы получили официальный ответ.

- И тротуар там тоже есть.

- Да. Надеемся, что все-таки это будет улажено. Из позитивных моментов — фонтан, который губернатор предложил установить в нашем сквере имени 60-летия Октября. Плюс еще у нас идет потихонечку укладка асфальта во многих местах.

- Евгений Сергеевич, у вас округ между двумя фонтанами, один в сквере имени 60-летия Октября, и Борис Андреевич Елкин (глава Пскова — ред.), давая интервью нашей радиостанции, выразил надежду, что к Новому году новый пешеходный светомузыкальный фонтан будет смонтирован. Понятно, что к Новому году никто его не включит. Другой фонтан, к сожалению, уже молчащий, на территории, сопредельной с округом. Я имею в виду сквер напротив гостиницы Рижская. Опять же сошлюсь на комментарий главы города. Там нужно, чтобы его восстановить, фактически, перерыть половину этого сквера. Вот в таком, к сожалению, состоянии находится этот объект. Тем не менее, сквер этот одержал победу в общественном голосовании. Казалось бы, территория не вашего округа, а соседки Натальи Юрченко, с которой вы успешно сотрудничаете. Но для вас это тоже очень важная территория, потому что это рекреационная зона, где гуляют ваши избиратели.

- Да, но он частично тоже наш. То есть у нас пересечение происходит, прямо по территории сквера.

- Ну и здорово. Значит, к 2025 году ждем наведения красоты.

- Да. И тогда уже поговорим.

Округ без борщевика

- И тогда уже поговорим, на большую перспективу у нас разговоры. Есть ли обращения в ваш адрес по уничтожению борщевика?

- Нет. Ни одного обращения по этому поводу не было. Я знаю, что в других округах это является огромной проблемой. Я прилагаю невероятное количество личных своих усилий по уничтожению борщевика, и это все практически тщетно. Можно сказать, тему эту я изучил уже вдоль и поперек. Раньше из борщевика веди борщи варили.

- То есть не только скотину кормили, ну и борщи варили. Такая послевоенная была ситуация.

- Да, это растение, которое было на тот момент нужно для выживания. Сейчас для нас это сорняк, хотя он совсем недавно стал сорняком. И в то же время вытеснить его может топинамбур. Давайте представим на секундочку, что мы засадим все топинамбуром. Что тогда произойдет? Спорный вопрос, что хуже.

- Монокультура — это всегда плохо. Об этом и биологи говорят. Но, знаете, вот мое мнение по этому вопросу: борщевик от нашей коллективной бесхозяйственности. Когда один собственник, как вы говорите, прикладывает массу усилий, а другой запускает.

- Вы знаете, наверное, я бы и согласился с этой ситуацией. Но, например, от моего непосредственного участка даже шаг в сторону, 10 метров в сторону, и это уже настолько невероятные усилия, настолько большие средства. Я не могу с этим ничего сделать, мне не справиться. Не говоря уже о том, что, допустим, если бы на каждом участке был владелец. Допустим, возьмем все участки в городе, распределим, поставим у каждого домик, все равно это будет огромной проблемой. А сейчас это выпадает на плечи буквально единиц. Поэтому на сегодняшний день должна быть программа.

Переместить памятник Ленину

- Сейчас много споров вокруг темы возможного, я подчеркну, переноса памятника Владимиру Ленину с одноименной площади и установлении на его месте чего-то, например, фонтана. С вашей точки зрения, насколько сейчас уместны эти разговоры? Нужно ли перемещать памятник? Подчеркну, что пока в контексте не идет речь про войну с памятником, про его уничтожение. И если нужно перемещать, то что может быть на его месте?

- Знаете, наверное, это один из самых любопытных вопросов и одна из самых больных тем в моем сознании. Я считаю, что была черная полоса в нашей истории. В садике нас учили одному, в школе второму. Сейчас учат детей совсем другому. И я считаю, что мы должны делать выводы и понимать, что та история, которую мы имеем, за что-то она была дана. Не зря существует такая поговорка: у меня было четыре отца и один батюшка. Означает, что у каждого человека должно быть четыре отца. Бог отец, царь отец, отец родной, крестный отец. Ну и как духовный отец — батюшка. Это у всех православных христиан. Что мы имеем в ту историю, чуть больше 100 лет назад? Бога ругали, гонения на церковь, разрушение храмов, битва с колоколами. 

Второе — царь отец. Пусть даже не доказано на сегодняшний день Следственным комитетом Российской Федерации прямое участие Ленина в расстреле царской семьи. Тем не менее, мы понимаем, что в те времена ничего просто так не делалось, и молчаливое согласие или даже пусть противоречие. Неужели бы ослушались?

Третье. Война была — брат на брата, отец на сына. Третий отец уничтожен. Крестный отец. Крещения не было, только тайное. Даже в ГУЛАГе, которые созданы были тем правительством, проводилось крещение. Сколько священников на тот момент было отправлено в далекие места? Ну и о батюшке я говорю. То есть страна лишилась отцов по всем уровням. Как я должен любить эту историю? Я должен ее принимать. Как я должен относиться к этим памятникам? Для меня это не памятник. Памятник блаженному должен быть, который остановил Ивана Грозного, когда тот шел на Псков. Или памятник княгине Ольге на самом значимом для города месте. А достаточно ли у нас памятников Александра Невского? Мы знаем, что монумент есть один, плюс построили памятник в Самолве. А в городе? То есть, с моей точки зрения, мы увековечиваем не совсем то, что нужно. Да, мы можем это оставить для того, чтобы мы помнили, зачем и почему. Решать, наверное, надо всем гражданам. Вот тут мы и вернемся к общему голосованию.

На сегодняшний день мое отношение такое, исходя из того, какое у меня образование и взгляд на жизнь. Я тоже воспитываю детей, воспитываю семью, и мне жить в этой стране.

- Ну и, пожалуй, последний вопрос, который я успеваю на сегодня задать. До 1 сентября продлятся парламентские каникулы. Как правило, депутаты в это время сочетают отдых с работой. Какие у вас планы именно по депутатской деятельности?

- По депутатской деятельности у нас накопилось вопросов. И вздохнул с облегчением, что теперь у нас нет ни комитетов, ни сессий. И теперь мы, в конце концов, сможем сообщать гражданам о тех их вопросах, на которые на сегодняшний день получены ответы. Ну и, как мне кажется, администрация тоже вздохнет с облегчением, потому что я же не один депутат. Сколько нас и сколько вопросов, сколько запросов, на которые нужно было отвечать.

Первое, что хотелось бы сказать, настолько развернутые ответы мы получаем от администрации, что для меня является очень неожиданным. Прямо пошаговая инструкция. Я понимаю, что выложить нам пошаговую инструкцию — это огромный объем работы, что значительно облегчает нашу деятельность, соответственно, гражданам тоже. Поэтому благодаря такому взаимодействию на сегодняшний день и существует депутатский корпус. Ну и команда сейчас, конечно, очень хорошая.

- Иными словами, пойдете к людям, во дворы встречаться и так далее?

- Да, телефон упрощает эту задачу.

Беседовала Любовь Кузнецова

Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже.

Теги: #Гордума #псков #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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