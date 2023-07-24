Общество

Поставить заглушки на розетки призвали родителей в МЧС

Зачастую дети не осознают угрозы, которую несет в себе электросетевое оборудование, и могут попасть в беду. Специалисты главного управления МЧС России по Псковской области призвали жителей региона напомнить детям об опасности электрического тока и повторить с ними правила безопасного пользования электроприборами.

«Первое с чего следует начать, внимательно осмотреть свое жилище и постараться убрать всю легкодоступную проводку. Ее можно спрятать под плинтуса, напольные покрытия, в специальные пластиковые короба или поднять на высоту, недосягаемую для малыша. То же самое касается напольных удлинителей и переносок, от них лучше отказаться или убрать туда, откуда ребенку их не достать», - отметили в МЧС.

Родителям рекомендуют проверить имеющиеся электроприборы на исправность и срок эксплуатации, постараться избавиться от тех, проводка которых обмотана изолентой или оголена.

Также следует стараться не оставлять включенными в сеть, особенно в ванной комнате, различные бытовые приборы – фен, бритву, стайлер, стиральную машину и другие, которые могут заинтересовать малыша.

«Не стоит забывать об электрических розетках, именно они обычно вызывают большой интерес у детей. Если они в вашей квартире расположены на досягаемом ребенком уровне, обязательно обзаведитесь специальными заглушками и плотно закрывайте каждую розетку и тем самым обеспечьте безопасность ребенка в доме», - подчеркнули в ведомстве.

Нельзя пользоваться розеткой, которая искрит. Нужно объяснить ребенку, что крайне опасно дотрагиваться мокрыми руками до включенных электроприборов. Также никогда нельзя тянуть электрический шнур, включенный в розетку. Это может привести к повреждению шнура, штепселя или самой розетки. Следует следить за тем, чтобы шнуры были аккуратно убраны.

«Необходимо, чтобы у детей согласно их возрасту имелись знания о том, откуда и как поступает электрический ток в доме, какие опасности скрывают привычные электробытовые приборы, к чему может привести неосторожное обращение с ними и какие правила нужно соблюдать, чтобы не допустить случаев электротравматизма или пожара. Такие знания дети могут получить от родителей, а также из самых различных иных источников: самостоятельно при помощи литературы и электронных систем, из курсов ОБЖ в школах и дополнительных занятий по теме пожарной и электробезопасности», - пояснили в МЧС.

В ведомстве добавили, что трансформаторная будка - не игрушка. Псковичей призвали сказать ребенку, что ее нужно обходить стороной и что нельзя играть вблизи проводов и высоковольтных линий.

«Объясните ребенку, что в любой ситуации он должен постараться сохранить спокойствие. Следует оповестить взрослых о случившемся. А самое главное, необходимо позвонить в службу спасения по телефонам: 01, 101 или 112, сообщив операторам свой точный адрес или ориентировочное место своего нахождения, фамилию и номер своего телефона», - добавили в МЧС.