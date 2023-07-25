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Общество

«Люди труда»: Оставляющий след на дорогах

25.07.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Лето для дорожных рабочих - самый жаркий во всех смыслах период. Над головой - палящее солнце, под ногами - плавящаяся асфальтобетонная смесь, достигающая температуры свыше 100 градусов. Их ежедневная, требующая выносливости и внимательности работа, крайне необходима для того, чтобы дороги были безопасными и комфортными.

Машинист катка филиала дорожного строительства ГБУ ПО «Псковавтодор» Валерий Перлов ремонтирует и строит трассы почти 30 лет. В Псковской области едва ли найдётся участок, на котором он ещё не уплотнял асфальт. О человеке, который приносит пользу всем жителям региона, - в нашем материале.

 

Сверху 50 градусов, снизу - 120

Валерий Перлов работает в дорожной отрасли с 1994 года, большую часть стажа — машинистом катка. Профильного образования он не получал. В своё время отучился в 23-м училище на сельскохозяйственной специальности, но на тот момент в стране были тяжелые времена, сельхозорганизации распадались на глазах. В отличие от дорожно-строительных, которые оставались на плаву. Поэтому оптимальным вариантом заработка после службы в армии оказалась работа в дорожно-строительной сфере.

Всему необходимому молодой человек обучился на практике. Он заметил, что получение знаний в учебном заведении стало бы неплохим подспорьем, но так сложилось - пришлось постигать азы на месте.

«Научиться управлять им несложно, работать будет посложнее», - продемонстрировал Валерий Перлов гладковальцовый каток, предназначенный для уплотнения и выравнивания асфальтобетона. Наш собеседник работает на немецкой технике, которая отличается от отечественной степенью комфортности для человека, находящегося внутри. Но в целом все машинисты находятся в одинаковых условиях: «Сверху у тебя 50 градусов, снизу — 120, в кабине очень жарко».

И так весь день, практически не выходя из-за руля, часто под палящим солнцем. На работу дорожная бригада выходит рано, в районе 7-8 утра, и трудится до 19-20:00. Выходные - раз в две недели. «Работа требует выносливости и терпения — столько времени отсидеть на одном месте. Обед у нас на ходу», - поделился наш собеседник. Перерывы случаются лишь во время дождя, когда дорожники не работают — влага негативно влияет на качество асфальтобетона.

В состав бригады обычно входят 10-11 человек в зависимости от объекта и объема работ. На участке задействованы три катка, асфальтоукладчик, перегружатель, поливочная машина и автогудронатор.

Коллектив, в котором работает Валерий Перлов, уже сложившийся, практически одним составом трудятся на протяжении трёх лет. Только мастер пришёл новый — начинал с простого дорожного рабочего, а теперь получил руководящую должность. В «Псковавтодоре» к карьерному росту относятся весьма положительно и отмечают сотрудников, у которых есть задатки и желание расти.

Не так просто, как кажется

Сам Валерий Перлов никогда не стремился пойти вверх по карьерной лестнице. Для него самый главный карьерный рост — это добиться профессионализма. За 29 лет работы машинист катка многому научился, поэтому сейчас в его задачи входит ещё и обучение молодого поколения.

По наблюдениям нашего собеседника, ребята приходят разные: у кого-то получается лучше, у других хуже. «Человек должен обладать стремлением и желанием к такой работе, быть физически выносливым. Тогда он всему научится», - считает он.

Во время работ каток опытного машиниста находится посередине, между техникой под управлением специалистов помоложе. Работник со стажем не только задаёт темп движения, но и проверяет качество уплотнения покрытия: вдруг кто-то где-то не докатал, не прижал, лента стыковочная задралась, либо дефекты появились — важно вовремя сообщить мастеру.

«Это только кажется, что просто катаешься взад-вперед. На самом деле, это не так, есть очень много нюансов, которые нужно знать и обязательно учитывать во избежание недочётов на дороге. Поэтому ребят нужно обучать», - подчеркнул Валерий Перлов.

В «Псковавтодоре» довольно много молодых сотрудников, чаще всего это бывшие выпускники местных учреждений профессионального образования. Это говорит о том, что интерес к профессии есть. Однако не все задерживаются в организации надолго — кто-то просто понимает, что это не его. А есть и те, кто набирается опыта и уезжает на какое-то время работать вахтовым методом в другие города. Но после всё равно возвращаются обратно.

«Наверное, это зависит от самого человека, от его склада характера. Я вот не люблю что-то менять. И если взялся за какую-то работу, довожу её до совершенства. Зачем куда-то бежать, что-то искать? Люди бегают с одного места на другое, устают и там, и там. А я не устаю», - пожал плечами специалист.

Ровные и хорошие дороги

Он уверен, что стабильность и белые зарплаты — это самое главное, что удерживает людей, которые остаются. «У нас всегда всё вовремя. Ведь это самое главное, зачем мы работаем — чтобы денежки были дома, семьи свои кормить», - заметил машинист катка.

Также он обратил внимание на удобный график в «Псковавтодоре» и минимум командировок, которые редко бывают долгосрочными. Например, иногда приходится выезжать на помощь к коллегам из другого района Псковской области. Большая часть же объектов недалеко от областного центра.

Поэтому времени с трудом, но всё же хватает на любимые увлечения - рыбалку, охоту и строительство домов. «Рыбалкой занимаюсь лет с 5, охота — примерно с 16», - гордо заявил Валерий Перлов, который объездил многие водоемы и леса Псковской области.

Километров построенных и отремонтированных им дорог ещё больше. «Мне кажется, я по всей Псковской области уже проехал на катке, был во всех уголках. Многие дороги уже по третьему разу прохожу. Везде свой след оставил», - уверенно заявил наш собеседник.

Нам довелось застать его за ремонтом трассы Псков – Кислово – Палкино, которую приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На прошлой неделе на участке с 8 по 15 км в Псковском районе завершалась укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части. В список запланированных работ также входят ремонт автобусных остановок и посадочных площадок, пересечений, примыканий, укрепление обочин — полный объём будет выполнен к декабрю.

Участок дороги проходит через населенные пункты Раздолье, Кузнецово, Покрутище и Ветошка. Кроме того, дорога обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, по ней псковичи добираются к своим дачным участкам и местам постоянного проживания.

«Те, кто строит дороги, приносят пользу всем остальным. Ведь ровные и хорошие дороги — это удобно», - подытожил машинист катка и отправился в кабину, чтобы завершить объект в обозначенные сроки.

Дорожно-строительная отрасль в регионе динамично развивается, и с каждым годом шутки о плохих дорогах слышны всё реже. Становится больше трасс, отвечающих требованиям, появляются новые магистрали, нужные и полезные людям. И это заслуга, прежде всего, тех, кто ответственно относится к своему делу и трудится на общее благо — дорожных рабочих.

Ульяна Ловыгина

Теги: #ремонт дорог #дороги #Псковавтодор #профессия #рабочие
Источник: Псковская Лента Новостей
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