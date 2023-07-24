Общество

Представительница Великих Лук готовится к финалу «Миссис Россия»

Обладательница титула «Миссис Великие Луки 2021 Гран-при» Юлия Жукевич готовится к финалу конкурса «Миссис Россия 2023», который открывается в Москве 31 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организатора псковского фестиваля красоты.

Фото здесь и далее - Татьяна Савраева. Образ - Наталья Мазорук

В рамках подготовки прошла стилизованная фотосессия, а также съемка презентационного видео, которое нужно для основной конкурсной программы «Миссис Россия 2023». Основной темой фото- и видеосъемки Юлия Жукевич выбрала образ Мэрилин Монро, соответствуя обозначенной тематике организаторов конкурса.

Фестиваль конкурса красоты «Миссис Россия 2023» будет проходить с 31 июля по 6 августа. Мероприятие является ежегодным и состоится уже в 23 раз.

Бессменным организатором выступает фонд «Планета женщин». Президент конкурса - Алла Маркина. Финал «Миссис Россия 2023» пройдет 6 августа в КЗ «Орион Холл».