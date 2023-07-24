Общество

Гдов и Изборск победили во всероссийском конкурсе по благоустройству исторических поселений

Проекты по благоустройству территорий в двух населенных пунктах Псковской области — Изборске и Гдове — стали победителями 8-го Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по направлению «Исторические поселения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: правительство Псковской области

Все поступившие на конкурс заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. Победителей определила федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Изборске благоустроят общественную территорию вдоль крепости. Здесь предполагается мощение тротуаров из природного камня, озеленение, монтаж освещения, малых архитектурных форм, скамеек и урн. Проектом предусмотрено сохранение исторического облика территории и создание комфортных условий для туристов.

В Гдове обновление затронет общественную территорию на левом берегу реки Гдовки у городской крепости. Предполагается организация сразу нескольких тематических зон — спортивной, прогулочной, детской. Для комфортного времяпрепровождения создадут необходимую инфраструктуру - обустроят набережную вдоль реки и установят другие строения.

«Проекты получат по 65 млн рублей из федерального бюджета и будут реализованы в следующем году», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Отметим, что конкурс проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».