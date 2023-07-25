Общество

Подделку сыра, колбасы и алкоголя предлагают считать преступлением

В Госдуме предложили предусмотреть в Уголовном кодексе ответственность за фальсификацию пищевых продуктов при их производстве и обороте. Такую инициативу содержит проект постановления, подготовленный после «правительственного часа» с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом.

Чтобы снизить себестоимость продукта, недобросовестные производители заменяют качественные ингредиенты на более дешевые. По данным Роспотребнадзора, чаще всего фальсификат можно встретить среди молочных продуктов, мяса, алкоголя, растительных и животных жиров, меда, чая и кофе. Сегодня организацию, которая подделывает, например, молочные продукты, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. И это не останавливает фальсификаторов, о чем на «правчасе» говорил депутатам Сергей Данкверт.

После его выступления комитет Госдумы по аграрным вопросам подготовил проект постановления, который содержит рекомендацию правительству проработать вопрос о возможности уголовного наказания за подделку продуктов. В первую очередь речь идет о молочной и мясной продукции, а также напитках, сказал «Парламентской газете» председатель комитета Владимир Кашин: «Мы видим, сколько отравлений, некоторые привели к летальному исходу. Вспомним печально известный напиток "Мистер Сидр", от которого погибли 36 человек. Большие вопросы к молочной продукции. Часто она не соответствует никаким ГОСТам и ТУ. Производители используют для производства своих товаров более дешевую основу, а это может быть опасно для здоровья. Поэтому мы считаем, что необходимо ввести за фальсификат продуктов питания уголовную ответственность».

Депутат отметил, что инициатива предполагает поправки в Уголовный кодекс. Причем для наказания не нужно будет ждать, пока кто-то отравится: «Если проверка выявит грубые нарушения, которые могут повлиять на здоровье человека или привести к летальному исходу, — сразу ответственность по уголовной статье».

Кашин добавил, что это не просто рекомендация правительству: «Мы вплотную занимаемся этим вопросом и планируем к осенней сессии подготовить законопроект, где детально отразим наше видение вопроса».

В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за подделку еды, приведя в пример сыры, которые, по идее, должны делать из молока, но используют говяжий жир. «Есть ответственность за это? Нет ответственности, — возмутился Володин. — Возьмите мороженое, конфеты, те же сыры, йогурты, масло. Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. Понятно, что они дешевле, прибыли больше, но, с другой стороны, это вред для здоровья». По словам депутата, за использование подобного фальсификата должны быть огромные штрафы и уголовная ответственность: «Тогда здоровье людей будет защищено».

Проект постановления Госдума планирует рассмотреть 25 июля.

Уголовная ответственность несопоставима с административной, считает председатель Российского союза потребителей Петр Щелищ. Производителей это будет удерживать от нарушений.

Он отметил, что Союз потребителей уже обсуждал такую возможность с депутатами. «Можно ввести ответственность через расширение статьи 238.1 УК, которая сейчас касается подделки лекарств и БАДов», — сказал Щелищ. Максимальное наказание по этой статье — до двенадцати лет лишения свободы со штрафом от двух до пяти миллионов рублей.

Также Щелищ считает, что необходимо отменить мораторий на проверки бизнеса, который занимается производством еды и напитков.