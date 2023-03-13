Общество

Лиса бесстрашно позировала псковичу в городской местности. ФОТО

Бесстрашную лису запечатлели в Псковской области. Снимок опубликовали в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Колодцев / «ВКонтакте»

«Не испугалась, даже попозировала», – отметил горожанин и уточнил, что снимок сделан в Псковской области.

В комментариях местные жители объяснили, что в лесах для диких животных сейчас нет кормовой базы, они идут к людям, чтобы прокормиться. «Скоро собаки в лес уйдут, а лисы по квартирам», – пошутил пскович.

«Лисы прекрасно роют норы в полях, коих сейчас заброшенных немерено. И набеги на курятники - это их образ жизни. Даже по древним сказкам знакомо. Им лес постольку-поскольку. И в лесах на Псковщине зверья и еды для них предостаточно», – возразил ещё один мужчина.

Другой комментатор предположил, что у зверя бешенство.