Общество

Торговый комплекс «ПИК60» отметит свое 15-летие 30 июля

Торговый комплекс «ПИК60» готовится отметить свое 15-летие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации комплекса.

Торговый комплекс «ПИК60» устроит большой праздник для покупателей с розыгрышем призов и подарков 30 июля. Главные призы розыгрыша —телевизор LED от DNS и годовой абонемент от аквапарка «Акваполис».

«Спешите получить свой билет розыгрыша во всех магазинах ТК "ПИК60"! В программе яркая концертная программа, розыгрыш призов и подарков, пенная дискотека и краски-шоу», – рассказали в администрации торгового комплекса.

Билеты выдаются за покупки от 1000 рублей в любом магазине торгового комплекса «ПИК60» в Пскове. Праздник пройдет в формате open-air. Начало в 16.00, вход свободный.