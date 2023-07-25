Общество

Водяного скорпиона обнаружили в Полистовском заповеднике

Ребята в возрасте от 9 до 14 лет из Великого Новгорода, Пскова, Бежаниц, Локни и деревни Подберезье Локнянского района вместе с преподавателями и сотрудниками Полистовского заповедника отправились в путешествие в окрестностях деревни Гоголево Локнянского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

Участники экологического похода «Родник» на протяжении всех пяти дней исследовали способы ориентирования на местности, составляли гербарий и энтомологическую коллекцию, изучали гидробиологический состав речной воды.

Кроме того, ребята практиковались в пешеходном туризме: обучались вязанию узлов, упаковке рюкзака, разведению костра, преодолению препятствий. Также для детей организовали туристическую эстафету.

«Уделили время в походе и творческим активностям, дети своими руками создали обитателей Полистовья: грибы, лосей, зайцев, лягушек и… мороженое. Видимо, посреди лесов знойным летним днем об этом лакомстве мечтается сильнее всего. В конце похода на итоговом занятии группы юных исследователей представили результаты своей работы. Так выяснилось, что определять стороны света лучше всего по коре березы – мох преимущественно растет с северной стороны. А вот по камням ориентироваться не стоит, этот метод на практике показал, что мох растет независимо от сторон света», - рассказали в заповеднике.

Другая группа составила собственные коллекции растений и насекомых, в процессе дети учились их правильно собирать и оформлять.

И группа гидробиологов определила, что вода в реке Хлавице не пригодна для питья ни в окрестностях Гоголево, ни в урочище Гривы, однако в обеих локациях вполне можно купаться. Также ребята определили, что вода в Гривах более щелочная и там же более богатое биоразнообразие, например, в этом месте нашли водяного скорпиона.

«Надеемся, участники похода увезли с собой не только новые знания, но и теплые воспоминания о посиделках у костра, веселых играх и занимательных путешествиях. Ждем новую группу в будущем году и готовим для них новые заповедные приключения. Благодарим наших партнеров и волонтеров за то, что эта смена стала такой насыщенной, познавательной и интересной!» - добавили в заповеднике.