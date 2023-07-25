Водяного скорпиона обнаружили в Полистовском заповеднике

Ребята в возрасте от 9 до 14 лет из Великого Новгорода, Пскова, Бежаниц, Локни и деревни Подберезье Локнянского района вместе с преподавателями и сотрудниками Полистовского заповедника отправились в путешествие в окрестностях деревни Гоголево Локнянского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника
Участники экологического похода «Родник» на протяжении всех пяти дней исследовали способы ориентирования на местности, составляли гербарий и энтомологическую коллекцию, изучали гидробиологический состав речной воды.
Кроме того, ребята практиковались в пешеходном туризме: обучались вязанию узлов, упаковке рюкзака, разведению костра, преодолению препятствий. Также для детей организовали туристическую эстафету.
Другая группа составила собственные коллекции растений и насекомых, в процессе дети учились их правильно собирать и оформлять.
«Надеемся, участники похода увезли с собой не только новые знания, но и теплые воспоминания о посиделках у костра, веселых играх и занимательных путешествиях. Ждем новую группу в будущем году и готовим для них новые заповедные приключения. Благодарим наших партнеров и волонтеров за то, что эта смена стала такой насыщенной, познавательной и интересной!» - добавили в заповеднике.