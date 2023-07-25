Общество

Более 900 беременных псковичек получают единое пособие

Единое пособие назначается будущей маме с месяца постановки на учет, но не ранее шестой недели беременности. Получать его женщина будет до месяца родов включительно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Встать на учет в женской консультации нужно не позднее 12 недель беременности, а подать заявление на пособие — уже после этого. В Псковской области единое пособие получают 933 беременных..

Для получения права на единое пособие ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения. В Псковской области он составляет 14 231 рубль. Также при назначении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.

Заявление для получения выплаты можно подать в клиентской службе СФР, в МФЦ, через портал Госуслуг после наступления 12 недель беременности. Все необходимые сведения поступят в региональное Отделение фонда в рамках межведомственного взаимодействия.

Выплата единого пособия беременным осуществляется при наличии у ОСФР информации о посещении будущей мамой медицинской организации на сроках 10–14, 18–22 и 30–32 недели беременности. Если пропустить прием, выплату пособия приостановят до момента, пока женщина вновь не посетит медучреждение и в региональное Отделение СФР не поступит информация об этом.

Размер единого пособия для беременной женщины зависит от материального положения семьи и может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Средства поступают за полный месяц.