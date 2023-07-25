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Как отсрочить развитие гипертонии на 30 лет, рассказала кардиолог

Организм может по-разному реагировать на повышение артериального давления, некоторые люди даже не замечают гипертонической болезни, пока она не приводит к тяжелым осложнениям, предупредила терапевт, кардиолог, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

«Симптомы высокого давления у всех разные: у кого-то просто некомфортное чувство жара, кому-то холодно, кто-то начинает часто бегать в туалет. Такие признаки, как головная боль, тяжесть в голове, мелькание мушек перед глазами, тошнота, головокружение, неустойчивость при ходьбе – повод измерить давление. И есть масса людей, которые вообще не чувствуют повышения давления. Это не значит, что у них нет гипертонической болезни, и это колоссальная проблема. У человека есть болезнь, но диагностируется она только тогда, когда есть осложнения: инфаркт, инсульт, поражение почек, поражение глаз", – сказала Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

Важно следить за давлением до появления проблем, продолжила кардиолог. По ее словам, некоторые факторы риска артериальной гипертензии можно устранить, чтобы помешать развитию заболевания.

«Факторы риска для гипертонии – избыточный вес, малоподвижный образ жизни, избыточное употребление поваренной соли или алкоголя, стресс, курение и, конечно, наследственность. Если есть родственники с гипертонической болезнью, тем более нужно следить за давлением. Если мы убираем факторы риска – нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения – конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет», – уверена Романенко.

Если ваше давление поднялось выше 130 на 80, это повод обратиться к врачу, добавила кардиолог.

«Если вы впервые зафиксировали повышенное давление – это повод обратиться к врачу. Он вам скажет, принимать таблетки или, например, худеть. Важно не затягивать. Первая стадия артериальной гипертонии – это давление 130-140 на 80-85. Эти показатели мы можем попытаться снизить, не применяя лекарственных препаратов. Если давление выше, без медикаментов зачастую не обойтись», – отметила Татьяна Романенко.

Из немедикаментозных способов снизить давление могут помочь горячая ванна и прогулка на свежем воздухе, посоветовала кардиолог.