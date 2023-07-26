Общество

Симптомы гепатита А у детей перечислила псковский врач

Гепатитом А или болезнью Боткина чаще болеют дети, которые заражаются вирусом через грязные руки, игрушки. Об этом в эфире на «Радио России-Псков» рассказала исполняющая обязанности заведующего детским отделением Псковской инфекционной клинической больницы Оксана Игнатенко.

Врач рассказала о первых симптомах заражения. По ее словам, у заболевшего ребенка отмечается повышение температуры, ломота в теле, мышцах, усталость. Потом присоединяется диарея. При этом кал обесцвечивается, а моча становится темной. Ребенок может жаловаться на боль в правом подреберье. Появляется желтушность кожных покровов и склер.

Оксана Игнатенко отметила, что острый гепатит А не переходит в хроническую форму, и после выздоровления у ребенка вырабатывается стойкий иммунитет на всю жизнь. А новорожденные дети до года практически не болеют гепатитом, так как у них еще есть иммунитет от матери.