Общество

Завершается работа над девятым томом книги о фронтовиках города Пскова

Заседание областной редакционной коллегии по подготовке многотомника «Солдаты Победы» под председательством вице-губернатора региона Веры Емельяновой состоялось в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники мероприятия обсудили подготовку псковского тома, который станет девятым по счету. О работе доложила городская редколлегия. В настоящее время завершается выверка материалов. Том будет включать около 860 очерков, а также большое количество фотографий и иллюстративного материала. Дополнительно прорабатывается раздел «Любим. Помним. Чтим», в который войдут сочинения школьников, рассказывающих о родственниках-участниках Великой Отечественной войны.

Главный редактор Николай Никитенко отметил, что основная работа над томом завершена, впереди верстка и подготовка к изданию. Он также поблагодарил городскую редколлегию за работу.

«Специалисты в Пскове обрели уникальный опыт по сбору информации. Но хочу настроить коллег на дальнейшую работу — для тех материалов, которые не вошли в 9-й том, нужно готовить еще одно издание», — подчеркнул Николай Никитенко.

Параллельно ведется работа над юбилейным, 10-м томом книги «Солдаты Победы», где будут рассказаны истории фронтовиков Опочецкого района. Рабочая группа сформировала именной список более чем на 1 тыс фронтовиков, ведет работу над биографическими статьями. Перед муниципальной редколлегией поставлена задача начать верстку к концу года, для чего нужно провести всю подготовительную работу и выверку материалов.

Также Николай Никитенко представил предварительные наработки по изданию, посвященному участникам боевых действий в Афганистане. Основные материалы планируется подготовить в течение 2024–2025 годов.

«Значимость этой работы сложно переоценить. Память о военной истории нашего Отечества нуждается в защите и сохранении. Пока люди живы, мы должны собрать информацию и увековечить ее в издании», — отметила Вера Емельянова.

В октябре планируется провести круглый стол в честь 10-летия с момента начала работы над проектом «Солдаты Победы». Участники областной редколлегии обсудили подготовку к мероприятию.

Напомним, что многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». В нем отражены имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, и восстанавливавших послевоенное хозяйство. Всего в настоящее время выпущено 8 томов. В первых двух увековечены имена участников Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам Великих Лук, четвертый — ветеранам Невельского района, пятый — участникам войны из Новосокольнического района, шестой — ветеранам Дновского района, седьмой — фронтовикам Себежского района. В марте 2023 года состоялась презентация 8-го тома, посвященного жителям Островского района — участникам Великой Отечественной войны.