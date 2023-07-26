Общество

Губернатор оценил благоустройство Пушкинского сквера в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Великие Луки в среду, 25 июля, осмотрел обновленный Пушкинский сквер, который был благоустроен в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

На федеральные средства в размере 20 млн рублей смонтирована система освещения, обустроены тротуары, установлена детская игровая площадка, скамейки с QR-кодом, которые позволяют прослушать фрагменты произведений Пушкина, арки и малые архитектурные формы.

Губернатор обратил внимание на высокое качество проведенных работ и выразил уверенность, что обновленная территория станет одним из любимых мест отдыха великолучан и гостей города.

«Можете, когда хотите. Хороший парк получился», — отреагировал Михаил Ведерников.

Отметим, что в следующем году по итогам онлайн-голосования отобраны две территории Великих Лук для благоустройства: сквер по улице Гражданской и парк в северной части острова Дятлинка.