Общество

Почти 34 тысячи псковских семей использовали маткапитал сразу после рождения ребенка

Существует четыре законных способа реализовать средства материнского (семейного) капитала сразу после появления ребенка в семье. Ими уже воспользовались 33 865 семей с детьми в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону.

Не дожидаясь трехлетия ребенка, материнский капитал можно направить:

на погашение ипотеки, в том числе военной. Покупателем по договору может быть владелица сертификата, её супруг или оба супруга. Средства сертификата можно поделить на части и оплатить ими две или более ипотек. Также возможно погашение ипотечных кредитов мужа или жены, даже если они были оформлены до брака;

на компенсацию оплаты товаров и услуг для детей-инвалидов, которые рекомендованы индивидуальной программой реабилитации ребёнка. Для распоряжения маткапиталом на эти цели необходимо самостоятельно приобрести товары и услуги, а затем обратиться в социальный фонд с чеками и документами о покупке за получением компенсации из средств сертификата;

на оплату детских садов, при этом образовательное учреждение должно находиться в России и иметь государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности;

на ежемесячные выплаты на ребёнка до 3 лет семьям с доходом не более двух региональных прожиточных минимумов на душу населения. Выплата назначается на ребёнка, который был рождён или усыновлён с 1 января 2018 года, на 12 месяцев и выплачивается до исполнения ребёнку 3 лет.

Сегодня у псковичей наиболее востребованы погашение ипотеки, оплата образовательных услуг, ежемесячные выплаты на ребёнка. За время действия программы государственной поддержки семей с детьми 18 916 семей в регионе направили средства на погашение ипотеки, 12 056 семей - на получение ежемесячной выплаты; 7 147 родителей оплатили сертификатом образование детей.

Отделение СФР по Псковской области напоминает: средства материнского капитала также можно потратить на улучшение жилищных условий и формирование накопительной пенсии мамы. По этим направлениям воспользоваться ими можно только после достижения ребенком, на которого был получен маткапитал, трехлетнего возраста.