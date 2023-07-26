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Общество

Профессор объяснил разницу между раком и онкологией

27.07.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Рак и онкология – не равнозначные понятия. Рак – это один из видов опухолевых заболеваний, разных по своей биологии и, соответственно, по лечению. Подробнее об этом рассказал заведующий научным отделом биологии опухолевого роста, заведующий лабораторией молекулярно-генетической диагностики НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Евгений Имянитов.

«Онкология объединяет группу заболеваний, у которых есть нечто общее, - рассказал Евгений Имянитов. - Это неограниченное деление клеток, способность к образованию вторичных очагов раковых опухолей (метастазов). Принципы лечения могут различаться в зависимости от заболевания, но существуют и некие общие принципы. С другой стороны, у человека даже в пределах одного органа, допустим, лёгкого, может возникнуть несколько разновидностей рака: гистологический, плоскоклеточный, аденокарценома. Их лечат по-разному. Более того, например, у аденокарценомы на сегодняшний день обнаружено десять типов, которые требуют разного лечения». 

Таким образом, продолжил он, рак – это один из видов опухолевых заболеваний, разных по своей биологии и, соответственно, по лечению. Объединяет онкологические заболевания способность давать метастазы. Онкологическое заболевание может появиться в любой ткани организма. И в одной и той же ткани могут быть самые разнообразные опухоли заболевания. И чем глубже ученые изучают заболевание, в том числе на молекулярном уровне, тем больше подтипов опухоли открывают. Они отличаются всеми признаками злокачественности – это возможностью быстро прогрессировать, метастазировать, рецидивировать. У каждого пациента своя болезнь, которую можно группировать с клинической, биологической, молекулярной, генетической точки зрения, чтобы найти отличия в лечении и в прогнозе заболевания. Поэтому сейчас научные поиски направлены на определение этих персональных особенностей.

Давность опухоли исчисляется миллионами лет. Рак появился, как только зародилось живое на земле. Первые злокачественные новообразования были обнаружены еще у человекообразных обезьян, которые жили четыре миллиона лет назад. Первое упоминание о раке встречается в медицинском тексте Эдвина Смита на папирусе Древнего Египта (XVI век до нашей эры). Гиппократ (400 лет до нашей эры) первым начал диагностировать доброкачественные и злокачественные опухоли. Римский врач Гален (130-200 год нашей эры) писал об успехе хирургического лечения рака молочной железы на ранней стадии, но не считал этот метод эффективным для лечения опухолей больших размеров и «скрытых» опухолей. В 1850-х годах Рудольф Вирхов обнаружил в опухолях бесконтрольное деление клеток, он назвал это неоплазией.

Другое дело, что рак – это возрастное заболевание, и часто возникает после 50-60 лет. Когда средняя продолжительность жизни в России была 40 лет, люди просто чаще умирали от других заболеваний. Поэтому казалось, что «рака нет». Но с увеличением продолжительности жизни в популяции значительно увеличилась и частота онкологических заболеваний.

«Историю онкологии, как экспериментальной науки, принято связывать с началом ХХ века. В 1907-1908 году были выделены вирусы лейкоза, хотя тогда лейкоз не относили к онкологическим заболеваниям. А в 1911 году американец Пейтон Роус выявил вирус саркомы у кур», - отметил Евгений Имянитов.

Соответственно, появились работы по вирусному канцерогенезу. Примерно в этот же период, в самом начале ХХ века, проводились научные эксперименты. Подопытных животных смазывали в течение многих месяцев каменноугольной смолой, вследствие чего у животных возникала раковая опухоль. Заболевание вызывали канцерогенные вещества, находящиеся в смоле. Так появилась канцерогенная теория рака.

«Если же говорить о настоящем прорыве в онкологии, то, с моей точки зрения, он во многом связан с национальной программой, которая была инициирована американским президентом Ричардом Никсоном в 1971 году. Борьбу против рака и изучение рака он обозначил, как приоритет развития американской науки. Поэтому США являются на сегодняшний момент лидерами медико-биологической науки в этой области. Большую часть исследования делается всё-таки у них. Сейчас немного стали активнее и другие страны, но вклад Ричарда Никсона, на мой взгляд, был очень значимым. Когда в 1971-м году раковая программа была утверждена, исследований стало намного больше. В cвою очередь, увеличение числа исследований в рамках этой программы привело к прорыву в развитии науки – были открыты онкогены. То есть, гены, которые могут спровоцировать развитие рака. Это было очень важное открытие, объяснившее многое в онкологии. И ещё развитие новых методов молекулярной биологии сыграло колоссальную роль. В 1977-м году был открыт метод, позволяющий быстро найти редкие онкогены и протестировать их. Это важно для диагностической работы», - заключил Евгений Имянитов.
Теги: #здоровье #онкология
Источник: Псковская Лента Новостей
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