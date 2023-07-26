«Ростелеком» зафиксировал рост спроса на «дачные» камеры видеонаблюдения на 20%

Аналитики «Ростелекома» отметили резкий рост интереса граждан к устройствам для внешнего видеонаблюдения. В начале дачного и отпускного сезона продажи камер для установки на загородных участках и придомовых территориях выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Дачные» камеры стали самым быстрорастущим сегментом облачного видеонаблюдения компании и в июне составили 40% общего объема продаж, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Ростелекома».
Фото: «Ростелеком»
Ежемесячный объем проданных камер для уличного и домашнего видеонаблюдения постепенно нарастал в течение первого полугодия 2023 года и в начале лета достиг пиковых значений. К этому времени число приобретенных устройств стало сопоставимо с рекордными показателями декабря 2022 года, когда россияне выбирали их в качестве подарка на Новый год или для контроля за домом в период зимних каникул. В среднем каждый клиент «Ростелекома» покупает одну-две камеры.
По оценке независимых экспертов, «Ростелеком» является лидером на рынке облачного видеонаблюдения в России. Одно из ключевых преимуществ решения компании — возможность подключения камер к облачному хранилищу и просмотр видео как в режиме онлайн, так и в записи, через мобильное приложение «Видеонаблюдение и умный дом» или личный кабинет на сайте. Кроме того, клиенты могут выбрать необходимое количество дней хранения записей в облаке.
Пользователям сервиса также доступны функции ночного видения и видеоаналитики движения (включая захват и сопровождение движущихся объектов, двусторонней аудиосвязи). При желании решение можно дополнить датчиками оповещения на случай открывания дверей или окон и протечки кранов, а также системами для управления розетками и устройствами в доме.
Интегрированный цифровой сервис «Видеонаблюдение и умный дом» входит в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минцифры России. Платформа с нуля создана командой внутренних ИТ-разработчиков «Ростелекома», а вся цифровая инфраструктура для оказания услуг расположена на территории страны, управляется только самой компанией и защищена от санкционных рисков.