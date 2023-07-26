Общество

Губернатор похвалил жителей локнянской деревни Прискуха за активность ТОС

Во время рабочего выезда в южные районы Псковской области губернатор Михаил Ведерников посетил Локнянский район, где встретился с жителями деревни Прискуха. Вместе с главой региона населенный пункт посетили депутаты Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и Виктор Антонов, глава муниципалитета Нина Степанова и другие официальные лица, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Благодаря инициативным жителям здесь ведется поэтапное благоустройство общественной территории у многоквартирных и частных домов. ТОС «Селяночка» третий год подряд побеждает в региональном конкурсе проектов.

Руководитель территориального общественного самоуправления Оксана Чеботарь рассказала главе региона о реализованных проектах. Первый позволил благоустроить дворовую территорию, организовать место отдыха, второй — смонтировать спортивную площадку с тренажерами. Оксана Чеботарь добавила, что многое местные жители делали самостоятельно — вырубали кусты, разбивали клумбы и даже стол для настольного тенниса — самодельный.

«Мы часто здесь все вместе собираемся, проводим общие праздники. Организуем культурные программы для детей, поем песни», — заметила она. Ближайший праздник — в середине августа — жители будут отмечать годовщину благоустройства двора. Чтобы совместные мероприятия проходили на еще более высоком уровне, региональные власти передали музыкальное оборудование.

Отдельно остановились на планах по развитию территории. Благодаря победе в конкурсе этого года планируется расчистить пожарный водоем и благоустроить берег пруда.

Глава региона похвалил жителей за активность и инициативность. «Спасибо, что вы такие дружные, ответственные, инициативные. Успехов вам. Обязательно будем помогать и поддерживать. Вы — молодцы», — заметил Михаил Ведерников. Губернатор подчеркнул, что Прискуха — отличный пример для остальных, как много можно сделать, используя возможности территориального общественного самоуправления.

Визит в Локнянский район завершился традиционной встречей с активом муниципалитета, на которой рассмотрены вопросы реализации национальных проектов, развития дорожной сети, здравоохранения, образования.