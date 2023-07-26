Общество

Псковский Роспотребнадзор за полгода подал почти 20 исков о нарушении прав потребителей

В первом полугодии специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области дали 47 заключений по гражданским делам в целях защиты прав потребителей, из них 23 были рассмотрены и удовлетворены судом. Общая сумма, присужденная в пользу потребителей, составила 2,7 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

«Анализируя тематику данных судебных дел, можно сделать вывод о том, что по-прежнему превалируют споры в сфере услуг – их объём составил 72% от общего числа. Соответственно на долю торговли приходится 28%. Наибольшее число исков в сфере услуг относится к бытовым услугам (строительство, изготовление мебели, ремонт и т. д.) – 21% от числа всех потребительских исков», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области в рамках статьи 40 закона РФ «О защите прав потребителей» наделено правом подавать иски в защиту нарушенных прав потребителей. В первом полугодии подано 18 таких исков. На сегодняшний день рассмотрено 11 гражданских дел по таким искам, все они удовлетворены судом. По ним присуждено в пользу потребителей 1,8 млн. рублей, в том числе компенсация морального вреда составила 60,5 тысяч рублей.

Кроме того, за первые полгода подано пять исков в защиту неопределенного круга потребителей: