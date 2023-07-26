Владимир Кузь: Дизайн-код стоило бы распространить и на деревни

Дизайн-код в перспективе стоило бы распространить на районы Псковской области, включая деревни. Такое мнение заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
По мнению депутата, единые правила оформления необходимо ввести и для заборов в Пскове и в области. В пример успешного применения такой практики Владимир Кузь привел Республику Беларусь.
«На самом деле, я бы еще и с заборами порядок навел. По правилам землепользования и застройки у нас определенная высота заборов. А на деле смотришь на некоторые заборы и диву даешься – чего люди боятся? Допустим, едешь по Белорусии, и все заборы в одном стандарте. Выкрашены, территории убраны», – поделился наблюдениями депутат.
Ранее сообщалось, что за 4 месяца в Пскове выдали 695 предупреждений о добровольном приведении вывесок в соответствие с дизайн-кодом. 194 вывески собственники демонтировали самостоятельно. 20 пришлось убрать принудительно.