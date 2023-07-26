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Общество

Псковский и Палкинский районы отмечают 79-летие освобождения от фашистов

27.07.2023 16:06|ПсковКомментариев: 0

Псковский и Палкинский районы отмечают 79-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 27 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Палкинский район освободили 27 июля в ходе Псково-Островской наступательной операции силами 56-й и 364-й стрелковых дивизий 123-го стрелкового корпуса генерал-майора В. А. Вержбицкого. На территории муниципалитета пролегала часть оборонительной линии «Пантера», которая вошла в историю как один из наиболее неприступных рубежей.

«Ее прорыв стал невероятным подвигом советских солдат. Всего за время войны на фронте погибли почти 3 тысяч уроженцев Палкинского района», - отметили в региональном отделении РВИО. 

После того как линия «Пантера» пала, в ходе боев за Псков сначала освободили Ершово, Неелово, населенные пункты современной Завеличенской волости. Далее — деревни Никольщина, Темино-Кромино и Елисеево (сегодня на месте этих деревень находится Тямша).

Также 27 июля 1944 года был освобожден и Псковский район.

Теги: #Палкинский район #псковский район #освобождение
Источник: Псковская Лента Новостей
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