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Общество

Трудом и мокрой тряпкой: как будут воспитывать школьников с 1 сентября

28.07.2023 09:26|ПсковКомментариев: 0

С 1 сентября учащиеся будут обязаны убирать класс, сажать деревья на пришкольной территории и заниматься другим общественно-полезным трудом. Согласие родителей на привлечение детей к таким работам теперь не потребуется — данную норму закрепили на законодательном уровне.

Псковская Лента Новостей выяснила, чем вызвана необходимость поправок, как они скажутся на формировании трудолюбия у подрастающего поколения, что об этом думают учителя и родители, и какими последствиями может обернуться неграмотно организованный воспитательный процесс.

 

Исправление ошибок

В новом учебном году школы получат право привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой, без согласия родителей. Ранее от последних требовалось получить письменное разрешение перед тем, как попросить ребёнка помыть доску, убрать мусор в классе или посадить дерево на пришкольной территории.

По сути, принятые Госдумой поправки не вводят никаких новых обязанностей для учащихся. Те и прежде занимались общественно-полезными делами, поддерживали чистоту и порядок в классах, выходили на субботники. Однако в случае, если родители были против, школьник мог спокойно отказаться от такой деятельности.

Теперь учителям не придётся заниматься излишней бумажной волокитой. Хотят того взрослые или нет, но их чад будут воспитывать трудом, причём обязательно «с учётом возрастных и психофизических особенностей» - так предписывает обновлённое законодательство. По мнению экспертного сообщества, это поможет приучить школьников к добрым и общественно-полезным делам, воспитать в них ответственность, трудолюбие, чистоплотность.

«Мы сделали очень большую ошибку, когда отказались от обслуживающего труда, от воспитания, самообслуживания в школах, - уверена председатель Общественной палаты региона, руководитель псковского профсоюза работников образования Наталья Горбачёва. - Это никому не сыграло на пользу, только дешевым амбициям некоторых невоспитанных родителей, которые «качали» права, писали директорам жалобы на классных руководителей, мол, "как вы посмели моего ребенка заставить намочить тряпку и стереть доски?"».

Наталья Горбачёва сама долгое время работала учителем. «Мои ребята, собираясь на встречи выпускников, до сих пор вспоминают, как были дружны, как вместе убирали класс, как это работало на сплочение коллектива», - поделилась она. Кроме того, классный руководитель, всегда присутствующий во время уборки, мог узнать о своих подопечных что-то новое, полезное для воспитания. «Это замечательная работа, и никого она не унижает. Наоборот, она показывает: намусорил - убери. Не мусори, ты ведь ответственный», - подчеркнула председатель Общественной палаты региона. Она также вспомнила, как раньше проходили дежурства по школе, с каким энтузиазмом младшие ребята перенимали эстафету от старшеклассников, насколько важным и нужным считали такой труд.

«Сама по себе идея прекрасная. Жаль, что ее поздно вводят в жизнь, потому что уже целое поколение ведет себя отвратительно по отношению к учителям», - добавила Наталья Горбачёва.

Депутат Псковского областного Собрания, директор средней общеобразовательной школы №12 в Великих Луках Елена Даньшова также считает, что общественно-полезный труд в школах обязательно должен быть, так как помогает приучать детей к ответственности и положительно сказывается на воспитательном процессе. «Если ребёнок сам посадил клумбу, он её никогда не вытопчет», - заметила депутат.

Она напомнила, что трудовое воспитание раньше являлось неотъемлемой частью школьной программы, и ничего плохого в этом не было. Во время уборки в классе или ухода за школьным садом подрастающее поколение учится уважительному и ответственному отношению к труду и его результатам. Кроме того, участие ребят в подобных мероприятиях помогает сплотить коллектив.

Посильная нагрузка

Елена Даньшова уточнила, что в школе №12 трудовое воспитание и до принятия нового закона практиковалось. Да, для этого требовалось согласие взрослых, но никаких проблем с его получением никогда не возникало: родители учеников прекрасно понимают необходимость организации такой деятельности в школах. А сами ребята всегда охотно участвуют в благоустройстве пришкольной территории, поддерживают порядок и чистоту в классах. Кроме того, учащиеся школы № 12 регулярно принимают активное участие в общегородских субботниках, приводят в порядок воинские захоронения.

Депутат заметила, что это вполне посильная нагрузка для школьника, и с 1 сентября она вряд ли увеличится.

«Это же не значит, что они два часа в день будут работать, - прокомментировала Елена Даньшова. - Какие-то разовые акции, уборка класса - всё это много времени не занимает, больших трудовых затрат не требует. Вы же сами учились в школе, вспомните дежурства - в них нет ничего сложного».

Наталья Горбачёва придерживается аналогичного мнения: вытереть с доски, убрать бумажки, поставить стулья на парты - всё это по силам ребёнку. К тому же, современные школы предоставляют весь необходимый инвентарь, не нужно, как в советское время, приносить из дома тряпки и прочий инструментарий для уборки.

Единственные, у кого увеличится нагрузка, - это классные руководители, на плечи которых и ляжет бремя трудового воспитания школьников. В связи с этим есть риск того, что учителя, и без того перегруженные, вместо удовольствия от общения с детьми и совместного труда будут испытывать лишь раздражение. Поэтому, подчеркнула председатель Общественной палаты региона, нужно должным образом провести работу с самими педагогами, особенно с молодыми. «Постоянно надо об этом говорить, приводить хорошие примеры взаимодействия, рассматривать этот вопрос с учителями на курсах повышения квалификации», - заметила Наталья Горбачева. А родители, по её мнению, должны просто поверить школе и не мешать, не бегать по каждому поводу к директору с жалобами на учителей.

Того же мнения придерживается депутат Псковской городской Думы, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман. По её словам, причины принятия данного закона всем известны: в последние годы до абсурда были доведены претензии родителей к школе. Она тоже слышала о возмущениях просьбами учителя намочить тряпку и стереть с доски, звучали даже слова об «эксплуатации детей». В итоге педагогам приходилось бесконечно оправдываться, объяснять родителям, что это всего лишь трудовое воспитание.

«Принятие закона - это, на мой взгляд, нормальное и правильное дело, поскольку люди должны уметь ухаживать за собой, осознавать и видеть собственными глазами, что труд приносит реальную пользу и дает результат», - констатировала Татьяна Пасман. Она заметила, что сейчас в немногих семьях трудовое воспитание осуществляется системно, поэтому дети порой могут получить необходимые навыки лишь в школе.

Больше вопросов, чем радости

При этом у экспертного сообщества есть ряд опасений относительно грядущих нововведений. Сам по себе закон ни к чему не приучает и ничего не воспитывает. Всё зависит от того, как он будет реализован на практике, и не превратится ли, к примеру, в систему наказаний за какие-либо провинности. «Его воплощение пока что вызывает больше вопросов, чем радости. Мы же с вами прекрасно понимаем, что можно сделать условную тряпку или лопату наказанием», - отметила Татьяна Пасман. В таком случае ни о каком трудовом воспитании не может быть и речи.

Кроме того, важно не впадать в другую крайность: не использовать общественно-полезный труд в качестве бесплатной рабочей силы. В частности, школьники не должны заменять уборщиц. Депутат напомнила, что во время генеральной уборки могут использоваться препараты, которые детям противопоказаны, поэтому их нельзя привлекать к такой работе.

Сейчас многое зависит от того, насколько грамотно профессиональное сообщество подойдёт к реализации принятого закона. Татьяна Пасман подчеркнула, что здесь должны сработать и система повышения квалификации, и общество в целом. Она добавила, что раньше все позитивно относились к трудовому воспитанию в школах - и дети, и родители.

«Моя мама не удивлялась, что я несколько раз в месяц прихожу позже, потому что убираю класс. Это ведь нормально, как и сажать цветы на клумбах возле школы», - озвучила своё мнение эксперт. При этом многие современные родители, дети которых не знают, что такое вымыть тарелку или застелить кровать, считают зазорным тот факт, что их чадо будет мыть парты.

И, конечно же, важна роль самих педагогов, как они будут мотивировать школьников к труду. «Система мотивации детей на что-либо - это самое сложное в работе учителя. Сделать так, чтобы ребенок захотел и понял, сложнее, чем научить, либо заставить», - поделилась она своим многолетним опытом. Многие молодые педагоги нуждаются в методической помощи в части организации воспитательного процесса, и они должны её получить.

Кроме того, необходимо предусмотреть поощрение для педагогов, которые будут привлекать детей к общественно-полезному труду. А также поощрять самих школьников - но не за сам факт трудовой деятельности, а за качественное её выполнение, достижение успехов в том или ином деле. Татьяна Пасман заметила, что многие посчитают циничным начисление за труд дополнительных баллов, например, дающих бонусы при поступлении в вуз. Однако такой подход имеет право на жизнь, так как будет являться стимулом для школьников. Главное - разработать объективные критерии оценки выполненного труда.

Добрым словом

Свои способы мотивации учащихся применяет псковичка Анастасия, которая преподаёт биологию в одной из городских школ. Она пока не слышала о нововведениях - вероятно, о них сообщат в конце августа на педсовете, - но полностью согласна с необходимостью организации в школах трудового воспитания. И если для этого не придётся собирать письменные согласия от родителей, педагог будет только рада - работы и так предстоит много.

Анастасия уже не раз выполняла функции классного руководителя, поддерживать порядок всегда получалось. Она уверена, что если найти правильный подход - ребятам самим будет интересно следить за чистотой. К примеру, у неё в классе висит советский плакат «Ты труд другого уважай, сам насорил, сам убирай». И после уроков все ребята поднимают с пола то, что случайно уронили.

Конечно, встречаются и те, кто наотрез отказывается поднять выпавшую из кармана бумажку - мол, «это не моё». По мнению Анастасии, это говорит о полном отсутствии воспитания. «Убирать за собой мусор надо обязательно. Я говорю своим ребятам: наш класс - это наше лицо. Человек красит место», - поделилась наработками учитель. Именно понятными детям объяснениями, шутками-прибаутками у неё и получается приучать учащихся к труду.

Ещё одна «хитрость», которую использует классный руководитель, - комплексная система поощрений. В конце года лучшие дежурные получают грамоты, для школьников помладше можно использовать табель «звёздочек» - хорошо убрался, получил дополнительную. И, конечно же, важна личная похвала от учителя.

«Нужно благодарить: "Вы такие молодцы, так классно убрались, даже лучше меня". И они прямо загораются, хотят ещё больше помогать. Только добрым словом можно их заставить, при этом они не должны знать, что их заставляют», - улыбнулась Анастасия.

Она подчеркнула, что трудовое воспитание должно не переходить за рамки разумного - мыть полы школьники всё-таки не должны, тем более, с использованием химических средств. Подмести, вымыть доску, цветы полить, пыль протереть, мусор вынести - вот круг обязанностей её учеников, который обычно не занимает больше 15 минут в день. В субботниках ребята тоже активно участвуют. «Большой роли в нагрузке это не играет. Они в телефонах сидят по полдня, а так 10-15 минут хоть разомнут свою пятую точку, заодно научатся что-то делать. И, мне кажется, всё это сближает. На дежурства записываются подружки, друзья - и здорово проводят время вместе», - рассказала педагог.

В поля «на картошку»

«Наши современные дети неохотно отрываются от смартфонов, поэтому совсем неплохо то, что их будут пытаться приучать к труду не только родители, но и учителя. Протереть влажной тряпкой доску и парты - невеликий труд, но дисциплинирует и учит работать, хоть немного», - подтвердила псковичка Марина, дочь которой пойдёт в 7-й класс.

Женщина констатировала, что в последнее время в школах масса нововведений, и ко многим из них отношение неоднозначное. Но решение привлекать детей к общественно-полезному труду у горожанки не вызывает нареканий. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы дети убирали в классе или осенью сгребали листья на территории школы. Кстати, в нашей школе и до этого закона дети этим занимались. Правда, с согласия родителей. В нашем классе никто не был против», - сообщила Марина.

Она вспомнила свои школьные годы. В классе был живой уголок с хомяками, морскими свинками и даже ежом, и все с удовольствием дежурили: не просто убирали пыль, мыли доску, подметали, но еще и чистили клетки животных, кормили их. «И мысли не возникало, что кто-то нас эксплуатирует», - заверила псковичка.

С не меньшим энтузиазмом она ездила на уборку урожая. В школе, расположенной в райцентре, так было заведено: каждое начало учебного года все классы, начиная с 4-го и кроме выпускных, проводили в полях - как минимум 2 недели. Ребята собирали картошку, кормовую свеклу, черноплодку, яблоки, лен. «Всем классом - это даже весело. Причем за лен и яблоки нам платили. Нас вполне устраивало, что вместо учебы мы на природе всем классом что-то делаем, да еще и деньги зарабатываем. Это было небольшое продление каникул: возвращались домой мы раньше, чем с уроков, да еще и без домашних заданий», - поделилась воспоминаниями Марина.

Она констатировала, что подобные выезды «на картошку» в современных реалиях маловероятны. Сейчас все хозяйства частные, применение детского труда в них выглядело бы странно. А вот полчаса после уроков, потраченные на уборку класса, погоды не сделают: «Поменьше поторчат в телефонах до того, как приступить к домашнему заданию».

Мать будущей семиклассницы добавила, что сейчас другое поколение, и кому-то из ребят может не понравиться, что их заставляют работать. «Но приучать к труду нынешних детей необходимо. Родители не всегда могут уговорить ребенка помочь собрать ягоды или выкопать/посадить картошку (хотя мы дочь привлекаем к таким работам), к тому же не у всех есть дачи и огороды», - подытожила она.

Ответственность и уважение к чужому труду нужно воспитывать в детях как можно раньше. Человек, который не разбрасывал фантики в школьных коридорах, потому что сам их подбирал, вряд ли будет мусорить на улицах. Школьник, которого приучили к самостоятельности и чистоплотности, пронесёт эти навыки через всю жизнь. Поэтому закон о трудовом воспитании определённо будет полезен, но только в случае его грамотного исполнения на местах.

Ульяна Ловыгина

Теги: #школа #школьники #образование #учитель #педагогика
Источник: Псковская Лента Новостей
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